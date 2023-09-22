HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ev sahibi kirayı 3 katına çıkarmak istedi, kiracı kabul etmeyince yapmadığı kalmadı! 'Tehdit ediyorlar, tahrik ediyorlar...'

Ev sahibi kirayı 3 katına çıkarmak istedi, kiracı kabul etmeyince yapmadığı kalmadı! 'Tehdit ediyorlar, tahrik ediyorlar...'

22.09.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev sahibi-kiracı kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Adıyaman'da ev sahibi M.D., deprem sonrası kirayı 3 katına çıkarmak istedi. Artışı kabul etmeyen kiracı Ahmet Akgün, ev sahibinin yaptıkları karşısında hayatının şokunu yaşadı. Ev sahibi tarafından elektrik ve suyu kesilen, eşyaları dışarı atılan kiracı, soluğu savcılıkta aldı. Kiracı Akgün, ev sahibi M.D. hakkında uzaklaştırma kararı aldırmak için başvuruda bulundu. İşte detaylar...

Ev sahibi kirayı 3 katına çıkarmak istedi, kiracı kabul etmeyince yapmadığı kalmadı! 'Tehdit ediyorlar, tahrik ediyorlar...'

İddiaya göre, Ahmet Akgün isimli kiracıyı elinde kira kontratı olmasına rağmen ev sahibi, evden çıkartmak için olmadık yöntemler denedi. Ev sahibi M.D., depremden sonra kirayı üç katına çıkartmak istedi. Kiracı Ahmet Akgün ise yüzde 25’lik zam dışında kirayı arttıramayacağını söyleyince ev sahibi kiracısından evi boşaltmasını istedi. Kirasını düzenli olarak ödeyen Akgün, evi boşaltmadı. Bunun üzerine elektrik ve su aboneliği üzerine olan ev sahibi, abonelikleri iptal etti. Kiracı bir aydan beri elektrik ve su olmayan evde yaşamaya başladı.

AW036122_02

UZAKLAŞTIRMA TALEP ETTİ

Kiracı yine evden çıkmayınca ev sahibi akrabalarıyla kiracının evine ve iş yerine giderek, evden çıkması yönünde baskı yaptı. Ev sahibi bununla da kalmayıp, kapıyı çilingir ile açarak kiracının eşyalarını dışarı attı. Kiracı, ‘huzurunun ve sükununun bozulduğu, hanesine tecavüz edildiği ve tehdit edildiği’ gerekçesiyle ev sahibi hakkında şikayetçi ve davacı oldu. Ev sahibi hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı talep etti.

AW036122_03

'TEHDİT EDİYORLAR, TAHRİK EDİYORLAR'

Başından geçenleri anlatan Ahmet Akgün, “Depremden sonra ev sahibim beni evden çıkartmak için farklı bahaneler üretti. Beni tahrik etmeye başladı. Elektrik ve suyumu kestiler, eşyalarımı dışarı çıkarttılar. Savcılığa, 6 ay uzaklaştırma almak için başvurdum. Tehdit ediyorlar, tahrik ediyorlar. Komşularımın da bana elektrik ve su vermemesi için uyardılar. İnşallah, uzaklaştırma kararı verilir” dedi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kez orada ortaya çıktı! Yürüyüşte fark etti, eve gelince gerçeği öğrendiBu kez orada ortaya çıktı! Yürüyüşte fark etti, eve gelince gerçeği öğrendi
İBB yöneticisinin 'örgüte yardım' davasında karar İBB yöneticisinin 'örgüte yardım' davasında karar
Bakanlık duyurdu! 'Tüm zamanların rekoru kırıldı'Bakanlık duyurdu! 'Tüm zamanların rekoru kırıldı'
Anahtar Kelimeler:
Kiracı ev sahibi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Türk DJ'in gizemli ölümü! Ardındaki sır perdesi aralandı

Türk DJ'in gizemli ölümü! Ardındaki sır perdesi aralandı

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Araba yarışını bastı! Kıyafetlerini çıkarttı

Araba yarışını bastı! Kıyafetlerini çıkarttı

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.