Ev sahibi olmak isteyen bu çiçek için sıraya giriyor: Üzerinde meyveleri kalıyorsa...

Bilecik'te çiçekçilik yapan Sertaç Sezer, halk arasında yılbaşı çiçeği olarak bilinen, bir diğer adı ise 'kokina' olan çiçeğin mutluluk ve şans getirdiğine inanıldığını anlattı.

Halk arasında bu çiçeği alan ve bir daha yıl sonuna kadar çiçeğin kırmızı meyvelerin kalması halinde ev sahibi olunacağı söylendiğini anlatan Sezer sözlerine şöyle devam etti: "Kokina dağlarda ve yol kenarlarında gördüğümüz dikenli bir bitki ve kırmızı meyveleri var. Kokina bitkileri üzerinde ki yeşil, dikenli yaprakları ve kırmızı meyveleriyle yılbaşını en iyi şekilde yansıtan çiçekler olarak bilinmektedir.

''ŞANS VE MUTLULUK GETİRİYOR''

Kokina bitkilerinin şans ve mutluluk getirdiği bilinmektedir. Eski bir rivayete göre kokinaları aldığınızda diğer yıla kadar üzerindeki meyvelerinin durduğunda ev alacağınız anlamına gelmekte olduğu söylenir. Bunun yüzünden yılbaşı öncesi bu çiçeğe yoğun talep var. Kokina bitkileri Akdeniz bölgesi ve İran tarafında yetişmektedir. Kokina bitkilerini demet şeklinde satmaktayız. Evlerimizde cam vazoların içinde yıl başını en iyi şekilde yansıtan ve dekor amaçlı kullanılan çiçeklerdir" dedi.

(İHA)

