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Ev sahiplerinin Arap müşteri hayali duvara tosladı! Sosyal medya fenomeni hakkında şoke eden iddia…

19.11.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarının artması ile dolandırıcılar da yeni yöntemlerle tuzaklarını kurmaya başladılar. Türkiye’den evlerine alıcı bulamayan ve daha yüksek fiyatlarla Arap müşterilere evini satabileceğini sana fırsatçıları tuzağa düşürdüğü iddia edilen kişinin ise İstanbul’da yaşayan sosyal medya fenomeni O.E. olduğu iddia edildi. “Evlerinizi iki katı değere Araplara satalım” vaadi ile kandırılan ev sahipleri büyük tuzağa düştü.

Ev sahiplerinin Arap müşteri hayali duvara tosladı! Sosyal medya fenomeni hakkında şoke eden iddia…

Evlerin iki katı değerine Arap müşterilere satacağını sanan ev sahipleri dolanrıcıların tuzağına düştü. İstanbul’da ünlü fenomen O.E’ye ait olduğu belirtilen prodüksiyon şirketinin, “Evinizi 2 kat fiyata Araplara satalım” diyerek ev sahiplerinden haksız kazanç sağladığı iddia edildi. O.E.’nin konut sahiplerini Arapların yoğun olarak kaldığı otellere götürerek “Hepsi bizim müşterimiz” diyerek ikna ettiği öne sürüldü.

BU OTEL BİZİM

Yenişafak gazetesinin haberindeki iddiaya göre, medya prodüksiyon ve reklam gayrimenkul şirketi aracılığı aradığını söyleyen kişiler ev sahiplerini, “Gayrimenkullerinizi iki katı değere Araplara satalım” diyerek görüşmeye çağırdı. Görüşmeler, Maltepe’de Arapların yoğun olarak kaldığı otelde gerçekleştirildi. İddialara göre, sözde şirketin yetkilileri mülk sahiplerini, “Otel bize ait. Bu evleri de otelde konaklayan Araplar istiyor” dedi. Mülk sahipleri geri kalan işlemler için de ofise davet edildi.

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İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

Ve sonrasında vatandaştan para koparma aşamasına geçildi. Satış öncesi para isteyen şahıslar, “Bizim anlaşmalı olduğumuz bankalar var, biz kefil olacağız, siz ödemezseniz bile biz öderiz” diyerek müşterinin telefonu üzerinden kredi başvurusunda bulundu, çekilen parayı da kendi hesaplarına geçirdi. Bununla da yetinmeyen şahıslar, bu sefer gayrimenkullerin Arap ülkelerinde reklamının yapılacağını söyleyerek bir de reklam ücreti için hesaplarından para çekti. Ancak aradan geçen uzun zamana rağmen ortada müşteri olmadığını gören vatandaşlar kandırıldığını anladı. Şirketin sahibi sosyal medya fenomeni O.E. hakkında şikayetçi olup çok sayıda icra takibi başlattıldı.

DUBAİ’DE REKLAM YAPACAĞIZ

Avukat Muhammet Çelikçioğlu bir müvekkilinin yaşadıklarını anlattı. Müvekkilinin telefonunu kullanılarak 100 bin lira kredi çekildiğini söyleyen Çelikçioğlu, “Parayı, reklam ücreti olarak istiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehri ve Katar’da bilboardlarda evlerinin reklamının yapılacağını vadediyorlar. Bir hafta sonra arayıp, evin satıldığını ve tapu masrafları için 60 bin lira daha gerektiğini söylüyorlar. Bu sefer farklı bir bankadan, yine müvekkilimin telefonunu kullanarak kredi çekiyorlar. Bu işlemler esnasında parayı direkt kendi kişisel hesaplarına yatırıyorlar” diye konuştu.

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