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  4. Ev ya da otomobil almak isteyenler dikkat! Kapora dolandırıcılığına karşı uzmanlar uyarıyor

Ev ya da otomobil almak isteyenler dikkat! Kapora dolandırıcılığına karşı uzmanlar uyarıyor

23.08.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolandırıcıların yeni yöntemleri pes dedirtti. Ev ve otomobil almak isteyenlerin kabusu haline gelen dolandırıcılar sahte ilanlarla, başkalarına ait ev ya da araçları düşük fiyatlarla ilana koyup, alıcılardan belli miktar kapora alınca da ortadan kayboluyor. Dolandırıcıların bu yöntemle neredeyse iki günde aracın değeri kadar kapora topladığı belirtilirken, uzmanlar vatandaşları uyarıyor.

Ev ya da otomobil almak isteyenler dikkat! Kapora dolandırıcılığına karşı uzmanlar uyarıyor

İnternet sitelerinde emlak ve otomobil satışında son haftalarda kapora dolandırıcılığı tehlikesi gidererek artıyor. Sahte ilanlarla başkalarının evlerini ya da otomobillerini düşük fiyattan satışa çıkaran dolandırıcılar, kendilerini arayanlardan onbinlerce liralık kaporalar topluyor.

İSTANBUL'DA ÖZELLİKLE 3 BÖLGEDE YAYGIN

İstanbul'da özellikle Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt bölgelerinde yeni tip bir emlak dolandırıcılığı türedi. Emlakçı kisvesi altında takım elbiseli bu kişiler, başkalarının lüks konutlarının fotoğraflarını çalıp, kendi açtıkları sahte sitelerde fiyatının çok daha altında ilana koyuyorlar.

KAPORA YA DA SENET

Arayan vatandaşları ofislerine davet edip, evi kaçırmamaları için ya kapora talep ediyor ya da kaporanız yoksa 30-40 bin TL'lik senet imzalatıyorlar.

ARAÇLARIN FOTOĞRAFLARINI KOPYALAYIP...

Posta'da yer alan habere göre; benzer tuzak otomobil satışlarında da var. Galericilere ait ya da sahibinden satışa çıkan lüks araçların fotoğraflarını kopyalayıp, ruhsatlarında dijital oynama yapılıyor. Daha sonra internette değerinden çok daha ucuza satışa çıkarılıyor.

TEK SEFERDE 50 BİN TL

İlandaki numarayı arayanlardan ise yine kapora isteniyor. Tek seferde 50 bin lira kapora yollayan bile olurken, dolandırıcılar ortadan kayboluyor.

Sultangazi'de emlakçı Zafer Türk, otomobilini arka camına astığı ilanla satışa çıkardı. Alıcı çıkmasını beklerken, aracının 465 bin liraya bir internet sitesinde satışa çıktığını gördü.

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"ÇOK MAĞDUR VAR"

Düzce'de de galerici Murat Açıkgöz'ün lüks otomobil ilanı dolandırıcıların hedefi oldu. Açıkgöz "50 bin lira kapora gönderen olmuş. Dükkana gelen, telefonla arayan çok mağdur var" dedi.

2 GÜNDE ARACIN DEĞERİ KADAR KAPORA

Şikayetlerin son günlerde artması sonrası TOBB Otomotiv Ticaret Meclis Üyesi Fahrettin Batı, "Araç 2 gün ilanda kalsa, aracın gerçek değeri kadar kapora toplayıp kaçıyorlar" diye uyarıyor.


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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı
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