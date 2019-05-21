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Ev yangınında küçük çocuğu itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 16:49 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkan ev yangınında küçük çocuk, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kurtarıldı.Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi’nde Fatma Coşkun isimli kadının yaşadığı evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi.

Ev yangınında küçük çocuğu itfaiye kurtardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkan ev yangınında küçük çocuk, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi’nde Fatma Coşkun isimli kadının yaşadığı evden dumanlar yükseldiğini gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Coşkun’un oğlu S.E.K.’nin içeride olduğu bilgisini alan ekipler eve girerek küçük çocuğu kurtardı. Ekipler ardından yangına müdahale etti. Evin oturma odasında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesi sonrası söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ev yangınında küçük çocuğu itfaiye kurtardı

Ev yangınında küçük çocuğu itfaiye kurtardı

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