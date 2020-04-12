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Ev yapımı doğal cilt bakımı maskeleri

Yasin Koçal Yasin Koçal
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cilt, her gün dışarıdan onlarca etkiye maruz kalıyor. Bu etkilerle tıkanan gözenekler, sivilce ve siyah nokta oluşumuna neden olabiliyor. Cildi iyileştirmek için daha çok kimyasal kullanımına gitmek yanlış bir yol olabilir. Cilt problemlerinizi, evde hazırlayacağınız doğal maskeler ile çözebilirsiniz.

Ev yapımı doğal cilt bakımı maskeleri

Yeterince iyi temizlenmeyen makyaj, sıcak havada terlemek ile ortaya çıkan cilt yağlanması ve toz gibi bazı nedenler, sivilce ve siyah noktalarınızı gün yüzüne çıkartmış olabilir. İşte sizi bu cilt sorunlarından kurtaracak doğal maske tarifleri;

ALEO VERA MASKESİ

Görsel 1

Aleo vera, cilt için adeta bir mucize bitki. İçerisindeki jel, cildi temizleyip arındırdığı gibi cildin yaşlanmasını da geciktiriyor. Maskenizi şu şekilde hazırlayabilirsiniz:

Olgunlaşmış bir aloe vera bitkisinin bir yaprağını alın.
Yaprağın arasını bıçak ile ayırın.
İçerisinde bulunan jeli bir kaşık yardımıyla sıyırın.
Yarım yemek kaşığı kadar aleo vera jelinin içerisine yarım çay kaşığı bal ve küçük bir damla zeytinyağı ekleyin.
Homojen hale gelene kadar karıştırın.
Karışımı yüzünüze uygulayıp 20 dakika bekleyin ve ılık suyla temizleyin.

NEMLENDİRİCİ SÜT MASKESİ

Görsel 2

Süt, cildiniz için harika bir nemlendiricidir. Kuru cildiniz varsa ya da mevsimsel olarak cilt kuruluğu yaşıyorsanız süt ile yapabileceğiniz maskeler, cildinize kaybettiği nemi geri kazanmasına yardımcı olacaktır. Süt ile cilt maskesini şu şekilde uygulayabilirsiniz:

Bir pamuğun üzerine bir miktar süt dökün.
Sütle ıslanmış olan pamukla yüzünüzü silin.
Bir süre kurumaya bırakın.
Sütün cildinizde kuruduğunu hissettiğiniz zaman durulayabilirsiniz.

SİYAH NOKTALARINIZ İÇİN YUMURTA AKI

Yumurta akı ile siyah noktalarınıza elveda diyebilirsiniz. Yumurta beyazı, ciltte kuruduğunda siyah noktalarınıza yapışıyor. Bu şekilde, yumurta beyazını cildinizden sökerken siyah noktaları da temizlemiş oluyorsunuz. Şu şekilde uygulayabilirsiniz:

Bir yumurtanın beyazını bir kaseye alın.
Bir yaprak peçete alıp katmanlarına ayırın. Kullanacağımız peçetelerin ince bir tabaka halinde olması önemli.
İlk önce siyah noktalı bölgelere yumurta beyazından biraz sürün ve üzerine bir yaprak peçete yapıştırın.
Peçetenin üzerine tekrar yumurta beyazı sürün ve tekrar peçete yapıştırın.
Bu işlemi birkaç defa daha tekrarlayıp kalın bir tabaka oluşturun.
İyice kuruyana kadar bekleyin.
Kuruduktan sonra yavaşça tabakayı kaldırın ve durulayın.

DOĞAL TONİK İLE GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRIN

Görsel 3

Tonik uygulamasına geçmeden önce sıcak suyla duş alarak gözeneklerinizin açılmasını sağlayın. Daha sonra uygulayacağınız bir peeling ile gözeneklerinizi temizleyin. Şu şekilde hazırlayabilirsiniz:

Bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağını karıştırın.
Cildinize sürüp nazik hareketlerle masaj yapın ve cildinizi durulayın.
Peeling yaptıktan sonra gözenekleri sıkıştırıp siyah nokta oluşumunu önlemek tonik uygulaması:

Gül suyu veya limon suyunu bir pamuğa dökün.
Pamuk ile yüzünüzü silin ve beş dakika sonra durulayın.

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