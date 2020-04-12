Ev yapımı doğal cilt bakımı maskeleri

Yeterince iyi temizlenmeyen makyaj, sıcak havada terlemek ile ortaya çıkan cilt yağlanması ve toz gibi bazı nedenler, sivilce ve siyah noktalarınızı gün yüzüne çıkartmış olabilir. İşte sizi bu cilt sorunlarından kurtaracak doğal maske tarifleri;

ALEO VERA MASKESİ

Aleo vera, cilt için adeta bir mucize bitki. İçerisindeki jel, cildi temizleyip arındırdığı gibi cildin yaşlanmasını da geciktiriyor. Maskenizi şu şekilde hazırlayabilirsiniz:

Olgunlaşmış bir aloe vera bitkisinin bir yaprağını alın.

Yaprağın arasını bıçak ile ayırın.

İçerisinde bulunan jeli bir kaşık yardımıyla sıyırın.

Yarım yemek kaşığı kadar aleo vera jelinin içerisine yarım çay kaşığı bal ve küçük bir damla zeytinyağı ekleyin.

Homojen hale gelene kadar karıştırın.

Karışımı yüzünüze uygulayıp 20 dakika bekleyin ve ılık suyla temizleyin.

NEMLENDİRİCİ SÜT MASKESİ

Süt, cildiniz için harika bir nemlendiricidir. Kuru cildiniz varsa ya da mevsimsel olarak cilt kuruluğu yaşıyorsanız süt ile yapabileceğiniz maskeler, cildinize kaybettiği nemi geri kazanmasına yardımcı olacaktır. Süt ile cilt maskesini şu şekilde uygulayabilirsiniz: