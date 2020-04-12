Ev yapımı doğal cilt bakımı maskeleri

Yeterince iyi temizlenmeyen makyaj, sıcak havada terlemek ile ortaya çıkan cilt yağlanması ve toz gibi bazı nedenler, sivilce ve siyah noktalarınızı gün yüzüne çıkartmış olabilir. İşte sizi bu cilt sorunlarından kurtaracak doğal maske tarifleri;
Aleo vera, cilt için adeta bir mucize bitki. İçerisindeki jel, cildi temizleyip arındırdığı gibi cildin yaşlanmasını da geciktiriyor. Maskenizi şu şekilde hazırlayabilirsiniz:
Olgunlaşmış bir aloe vera bitkisinin bir yaprağını alın.
Yaprağın arasını bıçak ile ayırın.
İçerisinde bulunan jeli bir kaşık yardımıyla sıyırın.
Yarım yemek kaşığı kadar aleo vera jelinin içerisine yarım çay kaşığı bal ve küçük bir damla zeytinyağı ekleyin.
Homojen hale gelene kadar karıştırın.
Karışımı yüzünüze uygulayıp 20 dakika bekleyin ve ılık suyla temizleyin.
Süt, cildiniz için harika bir nemlendiricidir. Kuru cildiniz varsa ya da mevsimsel olarak cilt kuruluğu yaşıyorsanız süt ile yapabileceğiniz maskeler, cildinize kaybettiği nemi geri kazanmasına yardımcı olacaktır. Süt ile cilt maskesini şu şekilde uygulayabilirsiniz:
Bir pamuğun üzerine bir miktar süt dökün.
Sütle ıslanmış olan pamukla yüzünüzü silin.
Bir süre kurumaya bırakın.
Sütün cildinizde kuruduğunu hissettiğiniz zaman durulayabilirsiniz.
Yumurta akı ile siyah noktalarınıza elveda diyebilirsiniz. Yumurta beyazı, ciltte kuruduğunda siyah noktalarınıza yapışıyor. Bu şekilde, yumurta beyazını cildinizden sökerken siyah noktaları da temizlemiş oluyorsunuz. Şu şekilde uygulayabilirsiniz:
Bir yumurtanın beyazını bir kaseye alın.
Bir yaprak peçete alıp katmanlarına ayırın. Kullanacağımız peçetelerin ince bir tabaka halinde olması önemli.
İlk önce siyah noktalı bölgelere yumurta beyazından biraz sürün ve üzerine bir yaprak peçete yapıştırın.
Peçetenin üzerine tekrar yumurta beyazı sürün ve tekrar peçete yapıştırın.
Bu işlemi birkaç defa daha tekrarlayıp kalın bir tabaka oluşturun.
İyice kuruyana kadar bekleyin.
Kuruduktan sonra yavaşça tabakayı kaldırın ve durulayın.
Tonik uygulamasına geçmeden önce sıcak suyla duş alarak gözeneklerinizin açılmasını sağlayın. Daha sonra uygulayacağınız bir peeling ile gözeneklerinizi temizleyin. Şu şekilde hazırlayabilirsiniz:
Bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı bal ve bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağını karıştırın.
Cildinize sürüp nazik hareketlerle masaj yapın ve cildinizi durulayın.
Peeling yaptıktan sonra gözenekleri sıkıştırıp siyah nokta oluşumunu önlemek tonik uygulaması:
Gül suyu veya limon suyunu bir pamuğa dökün.
Pamuk ile yüzünüzü silin ve beş dakika sonra durulayın.
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