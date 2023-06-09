Eva Mendes'in parlak cildi için uyguladığı ucuz güzellik sırrı! Yüzünü tıraş ederek...

Yüz tüylerini ve ölü derileri temizleyen dermaplaning uygulamasını yapan kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ancak dermaplaningin yan etkileri akıllarda soru işaretleri yaratıyor. Eva Mendes, yayınladığı iki ayrı gönderide dermaplaning tedavileri hakkında bilgi verdi.

Eva Mendes, yüzünün kıllı olduğu gerçeğini saklamayarak "Ben bir canavarım, bu yüzden muhtemelen iki günde bir tıraş olmam gerekiyor!" diyor. Bu nedenle cildi için dermaplaning yaptırmayı tercih ediyor.

Bir takipçisi tedaviden sonra farkı fark edip etmediğini sordu. Eva," Evet. Makyaj ve nemlendirici çok daha pürüzsüz oluyor." dedi. Daha sonra işlemden sonra parlak ve pürüzsüz cildini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

Eva, Instagram kitlesiyle bağlantı kurmaktan mutlu oldu ve hatta hayranlarının yorumlarına yanıt verdi. Yıldız, yüzlerini de tıraş eden birçok kadın olduğunu öğrendi ve devamında başka bir yazıyla devam etti : "Yıllardır yüzünü tıraş eden kadınlardan dünkü gönderiye pek çok yorum aldım-tamam, sanırım tercih edilen kelime 'dermaplaning'. Onu seviyorum!"

Dermaplaning uygulamısı tüylerinizi daha kalın veya daha koyu yapmaz. Tıraş edilme şekli nedeniyle saçlar yeniden uzamaya başladığında biraz farklı hissedilebilir, ancak gerçekte, hala eskisi gibi aynı kalınlıkta ve dokudadır ve aynı eski hızda uzamaya devam edecektir. Bu nedenle, herhangi bir tüy söylentisi hakkında endişelenmenize gerek yok.







