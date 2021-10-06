Evcil dostunuz eve varmadan önce mutlaka almanız gereken ürünler

Bir canlının sorumluluğunu üstlenmek, bir yönüyle fedakarlık yapmak anlamına geliyor. Bu yönüyle evinizde yapacağınız birkaç düzenleme sayesinde ortamı sevimli dostunuza hazır hale getirebilirsiniz. Böylece evcil dostunuz yaşamınıza kısa bir süre içinde adapte olur. Bir ihtiyaç listesi hazırlayarak işe başlamanızı öneririz.

1. Evcil dostlar en iyisini hak ediyor!

Evcil dostunuzun en önemli ihtiyaçlarının başında mama yer alıyor. Beslenme ihtiyacı, dostlarınızın türüne, yaşına ve cinsine göre bazı farklılıklar gösteriyor elbette. Bu da demektir ki evcil dostunuzu iyi tanımalısınız. Çünkü küçük dostunuzun sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesi doğru mama seçimine bağlı. Yani mamanın kalitesi, besin değerleri burada önemli rol oynuyor. Örneğin kedi maması yüksek protein ve yağ içermeliyken köpek maması ise daha çok vitamin ağırlıklı besin değerine sahip olmalı.

Bir veteriner hekime danışarak en doğru mamayı bulabilirsiniz. Ancak öncesinde evcil dostlarınız için buraya eklediğimiz mamalara göz atabilirsiniz.

2. Hijyenik su ve mama kapları ile sevimli karınlar doyuyor!

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

Doğru mama seçiminden sonra sırada sevimli canlıların beslenme ihtiyaçları için gerekli olan mama ve su kapları var. Çeşit çeşit beslenme gereçleri bulunmakla birlikte mama ve su kabı alırken dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunuyor. Hijyen ve sağlık açısından kapların seramik, cam veya paslanmaz çelikten olması önemli bir ayrıntı. Ayrıca bulaşık makinesinde yıkanabilmesi de size büyük bir kolaylık sağlar. Bunun dışında bu beslenme gereçlerini şekline, boyutuna ve rengine bakarak da seçebilirsiniz. Neşeli dostlarınızın tercihinize bayılacağından eminiz.

Burada bulunan mama ve su kapları arasından eviniz için en ideal olanı bulabilirsiniz.

3. Tuvalet deyip geçmeyin, çok daha fazlası...

Sevimli dostunuzun kısa sürede eve adapte olabilmesinin yolu tuvalet eğitimini kazanmış olmasından geçiyor. Tuvalet bilincini yerleştirebilmeniz için önce sabırlı ve kararlı olmalısınız. Elbette öncesinde tuvalet gereçlerini temin etmeniz gerek. Burada evcil dostunuzun cinsi ve yaşı ürün seçiminde belirleyici bir rol oynuyor. Küçük çaplı bir araştırma ile bu işin üstesinden gelebilirsiniz. Yine de belli başlı ürünleri biz sizin için sıralayalım: Kedi kumu, köpek tuvalet çimi, dışkı torbası, kürek, tuvalet bezi, koku engelleyici sprey gibi ürünler tuvalet gereçleri arasında bulunuyor.

Buraya tıklayarak bu ürünleri satın alabilirsiniz.

4. Tüy toplama gereçleri ile tüm köşeler tertemiz!

Sevimli dostunuzla evinizi paylaşırken karşılaşılabileceğiniz en sık sorunlardan biri de tüy dökme meselesi. Evinizde dolaşan bu sevimli canlıların odanın her köşesine tüy dökmeleri mümkün. Bu durum misafirleriniz için, özellikle hijyen hassasiyeti olanları düşünecek olursak, oldukça endişe verici olabilir. Yani bu konu için de önlem almanız şart. Ama korkmayın, çözümü var. Piyasada bu durum için üretilen pek çok ürün bulunuyor.

Tüy temizliğine uygun bir elektrikli süpürgenin yanı sıra çok daha pratik olan tüy toplama fırçası, eldiven, rulo ve top şeklinde üretilen ürünleri buradan inceleyebilirsiniz.

5. Haydi, bakım zamanı!

Sağlıklı ve kaliteli yaşam sürmek için evcil dostlarınızın iyi bir bakıma ihtiyacı var. Dolayısıyla onlara düzenli aralıklarla bakım yapmanız gerekiyor. Rutin bakım süreci; banyo, tarama ve tırnak kesme gibi bazı aşamalardan oluşuyor. İşe öncelikli olarak evcil dostunuzun ihtiyacı olan temel bakım ürünlerini satın alarak başlayabilirsiniz. Bu ürünler arasında şampuan, havlu, koku giderici spreyler, patili canlılara özel ayak yıkama fincanı gibi birtakım bakım gereçleri yer alıyor. Sevimli dostunuzun özelliklerini dikkate alarak doğru bir seçim yapabilirsiniz.

Evcil hayvan bakım kategorisine ait ürünlere buradan ulaşarak alışverişinize devam edebilirsiniz.

6. Neşeli canlılara tatlı uykular...

Sevimli dostlarınız için almanız gereken bir diğer ürün ise yatak. Tıpkı bizim gibi onların da güzel bir uykuya ihtiyaçları var. Onlara uygun bir yatak seçerken yumuşaklığına, genişliğine ve kolay temizlenebilir olmasına dikkat edin. Ayrıca sağlık açısından zararlı maddeler içermemesi de önemli bir ayrıntı. Bu anlamda pamuklu kumaştan üretilen ve yumuşacık hissettiren pelüş yataklar sevimli dostunuzun hoşuna gidebilir. Kılıflı olan yatak çeşitleri ise temizlik açısından oldukça pratik. Eğer kedi veya yavru köpeğiniz varsa tercihinizi yuva yataklardan yana da kullanabilirsiniz.

Birbirinden farklı evcil hayvan yatak çeşitlerine buradan bir tıkla ulaşabilirsiniz.

7. Taşıma çantası ile güvenli yolculuklar!

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Sevimli dostunuzu yuvasından almaya giderken yanınızda mutlaka taşıma çantası bulundurun. Bu nedenle buluşma gününden önce çantayı temin etmiş olmalısınız. Kedi ve yavru köpekler için olmazsa olmaz eşyalardan biri olan taşıma çantası; veteriner ziyaretleri ve seyahatlerde size büyük kolaylık sağlar. Evcil dostunuzun bu gibi yolculuklarda kendini güvende hissetmesi için de ayrı bir önem taşıdığını söyleyebiliriz.

Taşıma çantası ideal boyutlarda olmalı. Ne içinde savrulacak kadar büyük ne de sıkışacak kadar küçük olmalı. Hava sirkülasyonun iyi olmasına ve pratik bir şekilde taşınabilmesine de mutlaka dikkat edin. Burayı ziyaret ederek taşıma çantası satın alabilirsiniz.

8. Leke çıkarıcı temizlik ürünleri ile leke derdi bitiyor!

Evde yaşayan patili dostlarınız yüzünden halılarda, döşemelerde veya mobilyalarda idrar veya dışkı lekeleri ile karşılaşmanız mümkün. Özellikle tuvalet eğitimi sırasında bu tür kazalar daha sık meydana gelebilir. Her ne kadar üzücü bir durum olsa da çözümü olmayan bir sorun değil elbette. Böyle bir durumda hızlı bir şekilde müdahale edebilmeniz çok önemli. Öyleyse mutlaka etkili bir leke çıkarıcı ve koku giderici bir ürün satın almalısınız. Ürünün yüzeyde kalıntı bırakmayan, zararlı kimyasallar içermeyen yapıda olmasına da dikkat edin.

Simple Solution, leke çıkarma konusunda oldukça başarılı bir ürün. Satın almak için burayı inceleyebilirsiniz.

9. Evcil dostlar oyun peşinde!

Oyun, sevgiyi ifade etmenin en güzel yollarından biri. Evcil dostlarınızla oyun oynayarak eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Sahip oldukları enerjiyi de dışarı oyunla atarlar. Evcil dostlarınıza uygun oyuncaklar satın alarak eğlence ihtiyaçlarını karşılamalısınız. Oyuncak seçerken sevimli canlıların alışkanlıklarını göz önünde bulundurun. Kediler genelde tüylü top, tırmanma kulesi, lazer ışığı ve hareketli fare gibi oyuncaklardan hoşlanırken köpekler de kemirebilecekleri top şeklindeki oyuncakları sever. Eğer bir evcil kuş sahibiyseniz ipli ve halkalı oyuncakları tercih edebilirsiniz. Seçiminizi yaparken boğulma riski taşıyan oyuncakları mutlaka eleyin.

Oyuncaklar için burayı ziyaret edebilirsiniz.

10. Tasma sayesinde sevimli dostlar kontrol altında!

Eksikleri tamamlarken almanızda fayda bulunan ürünlerden biri de tasma. Patili dostlarınızla dışarıda güvenli bir yürüyüş gerçekleştirmek için büyük kolaylık sağlayan tasmalar, kullanım amaçlarına göre farklılık gösteriyor. Bunlar arasında gezdirme, göğüs ve boyun tasmaları yer alıyor. Köpeğinizin kontrolünü sağlamak amaçlı uzayabilen gezdirme tasmalarını tercih edebilirsiniz. Evcil dostunuz çok hareketli ise göğüs tasmaları daha kullanışlı olabilir. Kediler için ise genelde bir kimlik amaçlı tasma kullanılıyor. Çanlı bir tasma tercih ederseniz evin içinde saklanan yaramaz kedinizi bulmanız kolaylaşır. Son olarak tasmaların evcil dostunuzun sağlığını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde üretildiğinden emin olun.

Tüm tasma çeşitlerine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

