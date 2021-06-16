Evcil kedisinden bulaştı! Neredeyse gözünü kaybediyordu

Adı açıklanmayan İngiliz kadın, evcil kedisinden bulaşan nadir görülen bir hastalığa yakalandı. Doktorlar gözünde "pürülan akıntı" ve şişlik olduğunu kaydettiği hastaya, antibiyotik tedavisi uyguladı ancak acı çekmeye devam etti.

Görme kaybı oluşabileceği konusunda tedirgin olan kadına ameliyat uygulayan doktorlar, bölgedeki ölü hücreleri çıkardı. Söz konusu teşhis için, kadının gözü şiştikten iki hafta sonra evcil kedisinin patilerinde ve kafasında lezyonlar oluştuğu söylendi. Açıklamada, kedide sığır çiçeği hastalığına rastlandı denildi. Cowpox (sığır çiçeği) virüsü çiçek hastalığına benzer, ancak çok daha az şiddetlidir. Aynı zamanda zoonotik bir hastalıktır, yani türler arasında aktarılabilir. Bu durumda kediden insana bulaşabilir.

NEREDEYSE GÖZÜNÜ KAYBEDECEKTİ

Aynı açıklamada, ilk muayeneden sonra doktorlar perioküler şişlik ve kemoz ( gözde ödem ) gibi birçok semptom bildirdiler. Genç kadın, normalde konjonktivit için uygulanan çoklu antibiyotik ve anti-viral tedaviler aldı. Ancak etkisiz olduğu ortaya çıktı. Bulaşıcı belirtiler kötüleşti. Göz kapağı orbital selülit belirtileri gösterdi (arka yörünge dokularının enfeksiyonu). Ayrıca gözündeki dokular nekroz belirtileri gösteriyordu. Yani kadın gözünü kaybedebilirdi.