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Evcil kedisinden bulaştı! Neredeyse gözünü kaybediyordu

16.06.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıp dergisi New England Journal'da yayımlanan vakaya göre 28 yaşındaki kadın sağ gözünde kötüleşen kızarıklık, tahriş ve akıntı sonrası beş gün boyunca acil serviste tedavi gördü. İngiliz kadının gözündeki sorunun evcil kedisinden kaynaklandığı açıklandı. Antibiyotik tedavisine cevap vermeyen kadının neredeyse gözünü kaybedebileceği söylendi.

Evcil kedisinden bulaştı! Neredeyse gözünü kaybediyordu

Adı açıklanmayan İngiliz kadın, evcil kedisinden bulaşan nadir görülen bir hastalığa yakalandı. Doktorlar gözünde "pürülan akıntı" ve şişlik olduğunu kaydettiği hastaya, antibiyotik tedavisi uyguladı ancak acı çekmeye devam etti.

Görme kaybı oluşabileceği konusunda tedirgin olan kadına ameliyat uygulayan doktorlar, bölgedeki ölü hücreleri çıkardı. Söz konusu teşhis için, kadının gözü şiştikten iki hafta sonra evcil kedisinin patilerinde ve kafasında lezyonlar oluştuğu söylendi. Açıklamada, kedide sığır çiçeği hastalığına rastlandı denildi. Cowpox (sığır çiçeği) virüsü çiçek hastalığına benzer, ancak çok daha az şiddetlidir. Aynı zamanda zoonotik bir hastalıktır, yani türler arasında aktarılabilir. Bu durumda kediden insana bulaşabilir.

NEREDEYSE GÖZÜNÜ KAYBEDECEKTİ

Aynı açıklamada, ilk muayeneden sonra doktorlar perioküler şişlik ve kemoz ( gözde ödem ) gibi birçok semptom bildirdiler. Genç kadın, normalde konjonktivit için uygulanan çoklu antibiyotik ve anti-viral tedaviler aldı. Ancak etkisiz olduğu ortaya çıktı. Bulaşıcı belirtiler kötüleşti. Göz kapağı orbital selülit belirtileri gösterdi (arka yörünge dokularının enfeksiyonu). Ayrıca gözündeki dokular nekroz belirtileri gösteriyordu. Yani kadın gözünü kaybedebilirdi.

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KEDİSİNİN GÖZÜNE DOKUNMASI SONRASI OLUŞTU

Hastayı tedavi eden Londra'daki Royal Free Hastanesi'nde göz doktoru olan Dr Miles Kiernan, kedisini okşadıktan ve gözüne dokunduktan sonra bulaştığına inanıldığını söyledi. Doktorlar kadında olduğunu belirledikten sonra, ona steroidler de dahil olmak üzere farklı ilaçlar verdiler. Ancak kadının durumunda bir iyileşme gözlenmedi ve acil olarak ameliyata alındı.

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