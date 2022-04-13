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Evde bakım parası 13 Nisan'da yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 13 Nisan 2022!

13.04.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım maaşı yatan iller 13 Nisan 2022 Çarşamba günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığını öğrenmek isteyen kişiler maaşlarının durumunu internetten sorgulayabiliyor. Her ay farklı ilde farklı tarihler için ödenen evde bakım maaşı ile ilgili bilgileri sizler için derledik. Peki; 13 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte detaylar...

Evde bakım parası 13 Nisan'da yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 13 Nisan 2022!

13 Nisan evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Evde bakım parası her ay devlet tarafından düzenli olarak yüzbinlerce kişiye ödeniyor. Evde bakım maaşı E-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Konuya ilişkin bilgiler haberimizde.

EVDE BAKIM PARASI 13 NİSAN'DA YATTI MI?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca her ayın 15’i ile 31’i arasında farklı günlerde farklı illerde ödeniyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

Bu maaşı alabilmek için istenen şartların en önemlisi ve en çok aranılan şart gelir kriteri şartıdır. 2021 yılı için 4 kişilik ailenin Evde Bakım Yardımı alabilmesi için gelirleri toplamda 6818 TL olmalıdır. Bir kişinin dikkate alınacak gelir kriteri ise 1706,67 TLdir. Bu gelir kriteri asgari ücret ile belirlenmektedir.

Engelli oranına bakılmaksızın, 18 yaşının altındaki çocuklar için Engelli Sağlık Raporunda 'özel koşul ya da çok özel koşul gerektirir' ibaresi yer alıyorsa, engelli yakını Evde Bakım Yardımından faydalanabilir. 18 yaşının üstündekiler içinse, raporda 'tam bağımlı' ifadesi yer alıyorsa, yine engelli yakın yardımdan faydalanabilir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden de sorgulayabilmeniz mümkün:

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu

TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve sonrasında tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunmakta.


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Anahtar Kelimeler:
e-devlet
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