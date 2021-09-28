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  4. Evde baykuş paniği! Görünce korkup kaçtılar

Evde baykuş paniği! Görünce korkup kaçtılar

28.09.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir evin içine giren baykuşu gören herkes kaçtı. Eve çağrılan yabanî hayvan uzmanı, ürken baykuşu kurtardı.

Nilüfer ilçesinin Akçalar Mahallesinde müstakil evin açık çamından içeri baykuş girdi. Ev sakinleri dev baykuşu görünce korkudan evi boşalttı. Mahsur kalan yabanî hayvanları kurtardığı anları Youtebe'de paylaşan İbrahim Sargın'a haber verildi.

Hemen baykuşun girdiği eve gelen Sargın, yanında getirdiği kuş yakalama filesiyle baykuşu zarar vermeden yakalamayı başardı. Kuşu inceleyen Youtuber, kuşun bir yerinde bir sıkıntı olmadığını görünce, baykuşu sevdikten sonra tabiata saldı. Evin içinden baykuşu kurtaran İbrahim Sargın'a ev sahipleri çok teşekkür etti.

Haber verilmesi üzerine baykuşun girdiği eve geldiğini ifade eden İbrahim Sargın, "Bir eve baykuş girmiş. Ev sahipleri korkup evi boşaltmış. Bana haber verdiler. Gelip baktım, genç bir baykuştu. Hemen aracımda bulunan file yardımıyla yakaladım. Yakaladıktan sonra bir yerinde yara var mı diye inceledim. Sağlıklı olduğunu anlayınca saldım" dedi.

(İHA)

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Bursa
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