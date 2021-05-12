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Evde bayram namazı kılınır mı? Evde bayram namazı nasıl kılınır, mümkün müdür? İşte Diyanet açıklaması...

12.05.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek Ramazan ayının son gününe girilmesiyle birlikte Ramazan Bayramı’na da sayılı saatler kaldı. Vatandaşlar bayram namazının camilerde kılınıp kılınamayacağını merak edip araştırmaya koyuldu. Koronavirüs pandemisi sebebiyle camilerde namaz kılınamadığından, vatandaşlar bayram namazı evde kılınır mı sorusunu merak ediyor. Peki evde bayram namazı kılınır mı? Evde bayram namazı nasıl kılınır, mümkün müdür? İşte Diyanet açıklaması...

Evde bayram namazı kılınır mı? Evde bayram namazı nasıl kılınır, mümkün müdür? İşte Diyanet açıklaması...

Bugün 12 Mayıs'ta Ramazan ayının son günü ve Arefe Günü idrak ediyor. Ramazan Bayramı’na da sayılı saatler kalmışken, Koronavirüs pandemisi sebebiyle vatandaşlar evde bayram namazı kılınır mı sorusunu araştırıyor. Peki evde bayram namazı kılınır mı?

EVDE BAYRAM NAMAZI KILINIR MI?

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katılmış olduğu bir programda Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağı sorusunun sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var. Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

EVDE BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, MÜMKÜN MÜDÜR?

Bayram namazı da aynı Cuma namazında olduğu gibi cemaatsiz kılınamamaktadır. Diyanet’in yaptığı açıklamalara göre Cuma namazı ve bayram namazı kılabilmek için cemaate ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda yalnızca Ramazan Bayramı’ndan eğer camiiler açılmaz ise evde küçük bir cemaatle kılınabilir diyebiliriz. Hanefi mezhebine göre bayram namazının sahih olması için hutbe dışında Cuma namazında aranan şartların yerine getirilmesi gerektiğinden, bayram namazının cemaatle kılınması gerekmektedir.

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Ramazan Bayramı Bayram namazı

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