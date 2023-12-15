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  4. Evde beslediği pitbull kendi çocuklarına saldırdı! Bina sakinleriyle gerginlik çıktı: "Önce köpeğe siper oldu"

Evde beslediği pitbull kendi çocuklarına saldırdı! Bina sakinleriyle gerginlik çıktı: "Önce köpeğe siper oldu"

15.12.2023 13:49 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde N.B. adlı kadının evde beslediği pitbull cinsi köpek, çocuklarına saldırdı. Çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı, olay yerine gelen belediye ekipleri köpeği yakalayıp koruma altına aldı. Pitbull nedeniyle gerginlik çıkan binanın sakinlerinden birinin iddiasına göre ise çocuğu ısırılan N. B.'nin söyledikleri de dikkat çekti.

Evde beslediği pitbull kendi çocuklarına saldırdı! Bina sakinleriyle gerginlik çıktı: "Önce köpeğe siper oldu"

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi'nde bulunan bir binanın bahçe katında meydana geldi. İddiaya göre, N. B.'nin evde beslediği pitbull cinsi köpek, S.S.G ile U.K.G isimli çocuklarını ısırarak yaraladı. Kadının köpeğin A. A. adlı arkadaşına ait olduğunu söylediği kaydedilirken pitbull, belediye ekipleri tarafından yakalanarak koruma altına alındı.

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Ambulansla hastaneye kaldırılan S.S.G ile U.K.G isimli çocukların durumu iyi olduğu öğrenildi.

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"ÇOCUĞUNDAN ÖNCE KÖPEĞİNE SİPER OLDU"

Pitbull nedeniyle bina sakinleri arasında tartışma çıktı. Bina sakini bir kadın, "Yaklaşık 2 ay önce buraya taşındılar. Köpek de kendisine ait ısırılan çocuk da kendisine ait. Çocuğu ısırmış kolunda aşırı zedelenmeler var. Biz telefonla haber verdik. Kadın kendisi geldi ama çocuğundan önce köpeğine siper oldu, köpeğime dokunmayın diye" diye konuştu.

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N. B. ise açıklama yapmak istemedi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
köpek Pitbull
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