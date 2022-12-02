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Evde beslemesi yasak! Ekipler ele geçirdi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi

02.12.2022 23:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurda kaçak yollarla getirilen "Mısır yılanı" Şanlıurfa'daki kontrollerinin ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, evinde yılan besleyen kişiye para cezası uyguladı.

Evde beslemesi yasak! Ekipler ele geçirdi, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi

Şanlıurfa'da ele geçirilen beslenmesi yasak Mısır yılanı koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir evde yılan beslendiğinin bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

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Eve giden ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ve beslenmesi yasak olan yavru Mısır yılanı buldu.

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Yavru yılana el koyan ekipler, hayvanı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Yılan, merkezdeki tedavi ve rehabilitasyonun ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, evinde yılan besleyen kişiye para cezası uyguladı. (AA)

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Şanlıurfa yılan

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