Evde bile şık olmaya özen gösterenlerin 10 ortak özelliği

İşte stilinden ödün vermeyenlerin 10 sırrı!

1. Eskiyen kıyafetleri evde giyerim diyerek kullanmazlar.

2. Ev giyiminde konfor ve şıklığı bir arada tutarlar.

Onlar için ev kombinleri de dışarıdaki kadar önemlidir. Rengi solmuş, formu bozulmuş kıyafetler asla dolaplarında barınmaz. Evde bile kaliteli ve tarz parçalar seçerek kendilerini her an iyi hissederler.



Evde şık olmak demek, rahatlıktan taviz vermek anlamına gelmez. Özenle seçilmiş pijamalar, zarif sabahlıklar ya da rahat ama şık eşofmanlar, evde bile şıklıklarını korumalarını sağlar.

3. Kıyafetlerinin daima ütülü ve pürüzsüz olmasına özen gösterirler.



Evde olsalar bile buruşuk kıyafetle dolaşmak asla onların tarzı değil! İşte tam burada Philips Azur 8000 Buharlı Ütü devreye giriyor. Güçlü buharıyla kırışıklıkları tek hamlede açıyor, OptimalTEMP teknolojisiyle yanık riski olmadan güvenli ütüleme sağlıyor. OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilir tüm kumaşlarda sıfır yanık garantisi sunuyor. Üstelik her kumaşa uygun sıcaklığı otomatik ayarlıyor, böylece ince bluzdan kalın eşofmana kadar her şey hızlıca pürüzsüz hale geliyor.

4. Temiz ve bakımlı olmaya özen gösterirler.



Şık görünmek sadece kıyafetle olmaz! Mis gibi kokan, temiz kıyafetler, taranmış saçlar, belki hafif bir parfüm… Onlar için evde de kendini iyi hissetmenin bir parçası.

5. Aksesuar kullanmayı ihmal etmezler.



Şıklık detaylarda gizli! Küçük ama etkili dokunuşlar yapmayı çok iyi bilirler. Şık bir toka, zarif bir kolye ya da sade bir bileklikle evde bile tarzlarını yansıtırlar.

6. Şık ve konforlu ev terlikleri seçerler.



Ev terliklerini seçerken de şıklığı unutmayanlar, peluş ya da zarif terlikleri tercih ederler. Hem rahat hem de şık bir terlik, evde şıklıklarını tamamlar.

7. Renk uyumu onlar için önemli.



Evdeyken bile uyumsuz renklerden kaçınırlar. Renk uyumuna dikkat eder, soft ve pastel tonlarda kombinler yaparlar. Şıklığın en önemli detaylarından biri, doğru renk seçimi.

8. Kaliteli kumaşları tercih ederler.



Şıklık sadece görünümle değil, hisle de ilgili. Yumuşak dokulu, nefes alabilen kumaşları tercih eder, polyester gibi terleten materyallerden kaçınırlar. Onlar için iyi bir kıyafet hem güzel görünmeli hem de rahat hissettirmeli.

9. Evdeyken bile kendilerine özen gösterirler.



Bakım rutini onlar için dışarı çıkarken yapılan bir şey değil. Hafif bir nemlendirici, saçlarını güzelce toplamak, belki minik bir dokunuşla ciltlerini tazelemek… Küçük detaylar, onları her an iyi hissettiren ritüeller haline gelmiştir.

10. Şıklık, onlar için bir yaşam tarzı.



Onlar için güzel giyinmek sadece dışarı çıkarken değil, tamamen kendilerini iyi hissetmek için yapılan bir seçim. Evde bile tarzlarını yansıtmaktan keyif alır, bakımlı olmanın kendilerine verdiği enerjinin tadını çıkarırlar.