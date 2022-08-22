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  4. Evde bulundu: İçi patlayıcı madde ile dolu! Faciaya ramak kala

Evde bulundu: İçi patlayıcı madde ile dolu! Faciaya ramak kala

22.08.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de bir evde kimyasal madde doldurulan 3 bin uçan balon ele geçirildi. Balonların patlayıcı ve yanıcı özellikteki alüminyum talaşı ile kostik olarak bilinen lavabo açıcıdan oluşan kimyasal madde karışımı ile doldurulduğu tespit edildi. Yaklaşık 3 bin balona Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere el konuldu. Öte yandan ev sahibi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

Evde bulundu: İçi patlayıcı madde ile dolu! Faciaya ramak kala

Eskişehir'de bir evde uçan balonların içini helyum yerine, patlayıcı ve yanıcı kimyasal maddeyle doldurduğu tespit edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Odunpazarı Belediyesi zabıtası ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi Sarıbaşak Sokak'taki bir evde sağlıksız koşullarda uçan balon üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

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PATLAYICI VE YANICI MADDE İLE DOLDURULMUŞ

Ekiplerin, depo olarak kullanılan evde incelemesinde uçan balonların içine helyum yerine alüminyum talaşı ile kostik olarak bilinen lavabo açıcıdan oluşan kimyasal madde karışımı doldurulduğu tespit edildi. Söz konusu evde 11 varilde 215 kilogram alüminyum talaşı ve 70 gram kostik çözeltisi ele geçirildi.

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Kimyasal maddelerden numune alınırken, yaklaşık 3 bin balona Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere el konuldu.

Ev sahibi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir balon
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