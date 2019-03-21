Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, 5 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin söndürdüğü yangında yaralanan olmazken, evde hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın da yaralanan olmazken, evde ise hasar oluştu, bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

