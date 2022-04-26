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Evde doğal bir şekilde ruj yapabilirsiniz

26.04.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ruj, dudaklarımızın çok daha canlı gözükmesini sağlayarak ifademizi değiştiriyor. Çok çeşitli ruj çeşitleri bulunuyor. Bu ruj çeşitlerinin içeriğinde fazlasıyla kimyasal bulunması ve fiyatlarının git gide artış göstermesi sizi de sıkıyorsa evde kendi rujunuzu yapabilirsiniz. Tamamen doğal malzemelerle size yakışacak rengi bularak hazırlayacağınız rujlar çok daha güzel görünmenizi sağlayacak.

Evde doğal bir şekilde ruj yapabilirsiniz

Ruj çok eski zamanlardan beri en sık kullanılan makyaj malzemeleri arasında üst sırada yer alıyor. Sadece ruj sürerek bile çok daha canlı ve bakımlı bir görünüm elde edilebiliyor. Dudakların bakımı da rujun duruşunu etkiliyor. Pürüzsüz dudaklar çok daha bakımlı bir görünüm sağlıyor. Dudaklarınıza düzenli olarak peeling yaparak çatlamış ve kurumuş dudak görünümünden uzaklaşabiliriz. Yumuşayan dudaklarınız için evde doğal malzemelerle yapacağınız rujlar ile hem bakım yapabilir hem de istediğiniz renkli görünümü elde edebilirsiniz.

KIRMIZI TURP İLE CANLI GÖRÜNÜM

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Malzemeler

  • 1 adet orta boy kırmızı turp
  • 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
  • 1 yemek kaşığı bal (gerçek bal olduğundan emin olmalısınız)

Yapılışı

Kırmızı turpu güzelce yıkayın ve kabuklarını soyup rendeleyerek suyunun çıkmasını sağlayın. Rendelediğinizde sulanan turpu temiz bir tülbent yardımıyla sıkarak suyunu ayrı bir kaba alın. İçine Hindistan cevizi yağını ve balı ekleyin ve güzelce karıştırın. Bu karışımı temiz bir kaba aktarıp buzdolabında en az 10 dakika beklettikten sonra dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İşte bu kadar!

PANCAR RENKLENME İÇİN EN DOĞRU TERCİH

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Malzemeler

  • 1 adet orta boy pancar
  • 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1,5-2 yemek kaşığı bal

Yapılışı

Pancarı temizleyip kabuklarını soyun ve rendeleyerek sulanmasını sağlayın. Sulanan rendelenmiş pancarları temiz bir tülbentten geçirerek suyunu ve posasını ayrı yerlere çıkarın. Suyunu alıp içine diğer tüm malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Karışımınız homojen bir kıvama gelince küçük, temiz ve kapaklı bir kaba aktarın ve buzdolabında bekletin. Dilediğiniz zaman kullanıma hazır nemlendirici özelliğe sahip renkli rujunuz hazır. 1 ay boyunca buzdolabında saklayarak kullanabilirsiniz.

DAHA KALICI RENKLER İÇİN GIDA BOYASI

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Malzemeler

  • 1 yemek kaşığı vazelin
  • Küçük bir parça bal mumu (yaklaşık 1 çay kaşığı kadar)
  • 1 çay kaşığı gliserin
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • 1 çay kaşığı kadar seçeceğiniz renkte bir gıda boyası (toz ya da sıvı)

Yapılışı

Cam bir kaseye bal mumunu aktarın, kaseti kaynama derecesinde bir suyun bulunduğu bir kabın üzerine, suya değmeyecek şekilde yerleştirip benmari usulü bal mumunu eritin ve içine vazelini ekleyip eritme işlemine devam edin. Ardından diğer tüm malzemeleri de karışıma ekleyip tahta bir çubuk yardımıyla güzelce karıştırın. Tüm malzemelerin birbirine karıştığından emin olduğunuzda, karışımı temiz bir kaba aktarın, önce oda sıcaklığında, soğuduktan sonra ise buzdolabında bekletin.

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