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Evde doğal yumuşatıcı nasıl yapılır? Çamaşırların daha yumuşak olması için 5 doğal ipucu...

Yumuşacık havlular, mis gibi kokan nevresimler… Kim istemez ki? Ancak çamaşırları yumuşatmak için kullanılan bazı kimyasal ürünler hem çevreye hem de cilt sağlığına zarar verebiliyor. Neyse ki doğanın sunduğu basit ama etkili yöntemlerle çamaşırlarınızı kimyasal kullanmadan da pamuk gibi yapmanız mümkün. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz 5 doğal yumuşatma yöntemi haberimizde…

Evde doğal yumuşatıcı nasıl yapılır? Çamaşırların daha yumuşak olması için 5 doğal ipucu...
Sedef Karatay

Yumuşak ve ferah çamaşırlar için illa ki kimyasallara başvurmanıza gerek yok. Bu doğal yöntemlerle hem cildinizi hem de çevreyi koruyarak çamaşır rutininizi daha sağlıklı ve etkili hale getirebilirsiniz. Küçük değişikliklerle büyük farklar yaratmak mümkün.

Evde doğal yumuşatıcı nasıl yapılır? Çamaşırların daha yumuşak olması için 5 doğal ipucu... 1

1. BEYAZ SİRKE MUCİZESİ

Beyaz sirke, doğal bir yumuşatıcıdır.

Evde doğal yumuşatıcı nasıl yapılır? Çamaşırların daha yumuşak olması için 5 doğal ipucu... 2

Nasıl kullanılır: Son durulama suyuna veya makinenin yumuşatıcı gözüne yarım çay bardağı sirke ekleyin. Hem kumaşları yumuşatır hem de kötü kokuları giderir. Merak etmeyin, sirke kokusu kalmaz.

2. KARBONAT ETKİSİ

Karbonat, suyun sertliğini azaltır ve kumaşların daha yumuşak kalmasına yardımcı olur.

Evde doğal yumuşatıcı nasıl yapılır? Çamaşırların daha yumuşak olması için 5 doğal ipucu... 3

Nasıl kullanılır: Makineye deterjanla birlikte 1–2 yemek kaşığı karbonat ekleyin. Özellikle havlular için etkilidir.

3. LAVANTA YAĞLI SPREY

Hem yumuşaklık hem de doğal bir koku isteyenler için birebir.

Evde doğal yumuşatıcı nasıl yapılır? Çamaşırların daha yumuşak olması için 5 doğal ipucu... 4

Nasıl kullanılır: Sprey şişeye suyla birlikte birkaç damla lavanta yağı koyun. Kuruyan çamaşırlara hafifçe sıkın. Hoş kokulu ve yumuşak dokulu çamaşırlar elde edin.

4. TOPRAK SABUNU İLE ÖN YIKAMA

Doğal sabun, kumaşı aşındırmadan temizler ve yumuşak tutar.

Evde doğal yumuşatıcı nasıl yapılır? Çamaşırların daha yumuşak olması için 5 doğal ipucu... 5

Nasıl kullanılır: Özellikle el yıkaması yapılan çamaşırlarda toprak sabunu kullanarak kumaşın liflerini nazikçe temizleyebilirsiniz.

5. KURUTMA TOPLARI VEYA TEMİZ TENİS TOPU

Kurutma makinelerinde çamaşırların daha az kırışıp daha yumuşak olması için kullanılır.

Evde doğal yumuşatıcı nasıl yapılır? Çamaşırların daha yumuşak olması için 5 doğal ipucu... 6

Nasıl kullanılır: Kurutma makinesine birkaç temiz tenis topu veya yün kurutma topu atın. Kumaşların liflerini havalandırır, doğal şekilde yumuşamasını sağlar.

Evde doğal yumuşatıcı nasıl yapılır? Çamaşırların daha yumuşak olması için 5 doğal ipucu... 7

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