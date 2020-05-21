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Evde esrar yetiştirip mahallelerindeki kullanıcılara sattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (Çorlu NSM) Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarda Çorlu’da bir evde kurulan düzenek ile uyuşturucu esrar maddesi üretildiğini tespit etti.

Muhittin Mahallesi’nde ikamet eden E.E. isimli şahsın kardeşleri A.E. ve E.E. ile evinde uyuşturucu madde yetiştirerek buradan kullanıcı şahıslara sattıkları bilgisi üzerine harekete geçen Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, alınan arama kararına istinaden evde arama yaptı.

Yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bu tüfeğe ait 30 adet dolu fişek, 1 adet yaklaşık 6 metrekare boyutunda kurulmuş vaziyette ısı yalıtımlı çadır ve çadır içerisinde uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak ele geçirilen malzeme ve uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri, şüphelileri de adli mercilere sevk edilmek üzere gözaltına aldı.

(İHA)

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