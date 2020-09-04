HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Evde fenalaşan 24 yaşındaki Berat, hastanede hayatını kaybetti

Evde fenalaşan 24 yaşındaki Berat, hastanede hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 08:48 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aniden fenalaşıp, yakınlarının eve çağırdığı sağlık ekibince hastaneye götürülen Berat Polatoğlu (24), hayatını kaybetti. Polatoğlu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Evde fenalaşan 24 yaşındaki Berat, hastanede hayatını kaybetti

Olay, saat 03.00 sıralarında, 6003 Sokak'taki apartmanın giriş katında bulunan dairede meydana geldi.

Berat Polatoğlu, iddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle aniden fenalaştı. Yakınlarının çağırmasıyla eve sağlık ekibi geldi. Polatoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Berat Polatoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Polatoğlu'nun cansız bedeni, şüpheli bulunan ölümü nedeniyle otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berat Polatoğlu'nun kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

1

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Çok keyifli bir yaz geçmedi' 'Çok keyifli bir yaz geçmedi'
İşyerinde 6 saat mahsur kaldılarİşyerinde 6 saat mahsur kaldılar
Şaşkına çeviren video: 24 yıl boyunca ne küflendi ne de bozuldu!Şaşkına çeviren video: 24 yıl boyunca ne küflendi ne de bozuldu!
En Çok Okunan Haberler
Mahalleyi sokağa döken koku! Hastaneye kaldırılanlar var
Mahalleyi sokağa döken koku! Hastaneye kaldırılanlar var
Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
Seda Sayan: Gerekirse Cumhurbaşkanı'na yalvaracağım
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
G.Saraylı eski yıldız futbola geri döndü
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
Polis otele baskın düzenledi! 75 bin 600 lira ceza
İlginizi Çekebilir
Diğer Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Vakalar iki katına çıkarsa okullar açılmaz
O ilimizle ilgili flaş açıklama: Okullar açılamaz, bitti o iş
Ankara Vuhan oldu! Ankara'da sokağa çıkma yasağı gelecek mi? 5-6 Eylül hafta sonu Ankara'da sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?
Ankara'da sokağa çıkma yasağı mı gelecek?
İşyerinde 6 saat mahsur kalan 4 kişiyi, mahalleli kurtardı
İşyerinde 6 saat mahsur kaldılar
Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal tahliye edildi
Ölüm orucundaki Aytaç Ünsal tahliye edildi
Polis motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı
Polis motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2'si polis 4 yaralı
Aksaray’da yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 4 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.