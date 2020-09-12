Evde fenalaşıp nefes darlığından hayatını kaybetti! Korona testi pozitif çıktı

Denizli’nin Çal ilçesi Selcen Mahallesi’nde yaşayan 66 yaşındaki Süleyman Ödemiş’in nefes darlığı çektiği, evde tedavi gördüğü ve mahallede hiçbir düğüne katılmadığı belirtildi.

İKİNCİ TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Nefes darlığı çeken Ödemiş, evde tedavi gördüğü sırada fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ödemiş’e yapılan ilk koronavirüs testinde negatif olduğu ancak ikinci testinde ise pozitif çıktığı öğrenildi.

Koah hastalığından dolayı tedavi gören Ödemiş’in hastalığından dolayı 8 Eylül 2020 Salı günü vefat ettiği belirtildi.

