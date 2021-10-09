Zararlı kimyasallara maruz kalmak zorunda değilsiniz! Evde ıslak mendili yapmak için...

Mağazalarda satılan ve oldukça popüler olan çok sayıda kişisel bakım ve temizlik ürünü var. Yine de çoğu kişi bu ürünlerin içerisindeki maddelerin ne olduğundan emin olamıyor. Alkol gibi insan sağlığına zararlı maddeleri içeren bu ürünleri satın alırken hemen hemen herkes fazlaca tereddüt ediyor. Özellikle ıslak mendil gibi ellerimizi hatta ağzımızı sildiğimiz bir ürün için de oldukça seçici olmak gerekiyor. Siz de böyle düşünüyorsanız merak etmeyin, kendi ıslak mendilinizi yapabileceğiniz oldukça pratik tarifler var! Sizin için bu tariflerden iki tanesini araştırdık. İşte sizler için hazırladığımız, ıslak mendili tarifleri!
MALZEMELER
1 yemek kaşığı bebek şampuanı
1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
1 su bardağı ılık su
1 kağıt havlu
HAZIRLANIŞI
Derin bir kabın içerisine bebek şampuanını, zeytinyağını ve ılık suyu ekleyin.
Malzemeleri kabın içerisinde iyice karıştırın.
Kağıt havluyu ortadan ikiye bölün.
Saklama kabının içerisine kağıt havlunuzu yerleştirin.
Daha sonra hazırlamış olduğunuz karışımı kağıt havlunun üzerine dökün.
Kağıt havlunun ortasındaki ruloyu çıkartmayı unutmayın.
Kağıt havluyu saklama kabından kolaylıkla çıkarabileceğiniz şekilde yerleştirin.
Ev yapımı ıslak mendiliniz hazır!
MALZEMELER
1 kağıt havlu
2 bardak su
2 yemek kaşığı bebek şampuanı yada sıvı bebek sabunu
1 yemek kaşığı bebek yağı
HAZIRLANIŞI
Kağıt havluyu ortadan ikiye kesin.
2 bardak suyu kaynatın ve kenarda ılımasını bekleyin.
Ilıklaşan suya, bebek yağını ve bebek şampuanını ekleyip, karıştırın.
Kesilen yarım ruloları kaplara yerleştirin.
Hazırladığınız karışımı ruloların üzerine dökün.
Havlu kağıt iyice ıslandıktan sonra ortasındaki ruloyu çıkarın.
Islak mendilleriniz kullanıma hazır!
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