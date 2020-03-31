Evde kalanlar kısa video platformu TikTok'a akın etti

Bütün dünya koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele ederken ‘sosyal mesafe’ yani insanların fiziksel olarak birbirlerinden uzak durması, bu salgınla başa çıkmada en etkili tedbirlerden biri olarak öne çıkıyor.

Özellikle evde kalmanın moral bozucu olduğu bu belirsiz dönemde TikTok topluluğu eğlenceli anlar paylaşarak insanlara cesaret ve moral veriyor.

Ayrıca evde kalmanın sorumluluğunu da hatırlatıyor. Bu süreçte TikTok’ta başlatılan akımlar, kullanıcıların topluluk olarak bir araya gelmesini ve birbirlerini desteklemesi için önemli bir araç haline de geldi.

TikTok, kullanıcıları için evde zaman geçirmenin eğlenceli ve faydalı yollarını paylaşabilecekleri #Evdeyiz akımını başlattı. Kullanıcılar #Evdeyiz etiketiyle yaptıkları paylaşımlarda ev maceralarını ve aktivitelerini paylaşarak akıma katılıyor.

CZN Burak gibi popüler TikTok içerik üreticilerinin yanı sıra ünlülerin de destek verdiği akım 400 milyon görüntülenmeyi geçti.

Evdeyiz akımında paylaşılan videolara bakıldığında evde yapılabilecek çeşitli aktiviteler öne çıkıyor. Kullanıcılar evde uygulanabilecek egzersizler ve sağlıklı beslenme önerileriyle ilgili paylaşımlar yapıyor, sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekiyor.

Evdeyiz akımına ünlüler de yoğun ilgi gösterdi. Aleyna Tilki ve Duygu Özaslan dans videosu paylaşırken İrem Derici şarkı söylediği bir videoyu paylaştı. Çağla Şıkel de bu akıma destek verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da TikTok hesabından #Evdeyiz etiketiyle paylaşım yaptı ve vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.