Evde kaldığımız sürede stresle başa çıkmak için ne yapmalıyız?

Ruhsal sağlığımıza hiç olmadığı kadar önem vermemiz gereken günlerden geçiyoruz. Stresi tespit etmek ve nasıl yöneteceğimizi bilmek kritik önem taşıyor. Çünkü kronik stres sağlığımıza zarar verebilir ve bağışıklık sistemimizin enfeksiyonlarla baş etme kabiliyetini zayıflatabilir. Ayrıca stres fiziksel ve ruhsal sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Sosyal izolasyonun stres seviyelerinde artışa neden olabileceğini önemle belirten M.D Gary Small, evde olduğumuz süre boyunca stresle başetmenin ipuçlarını bizler için sıraladı. RUHSAL DURUMUNUZU KONTROL ETMEK SİZİN ELİNİZDE İnsanlar sosyal varlıklardır. Bu nedenle yaşamın getirdiği stresle başa çıkmak ve ruh sağlığımızı korumak için aile, arkadaşlar ve benzer ilgi alanlarına sahip gruplarla bağ kurarız. Her ne kadar dijital çağda teknoloji bu bağlantıyı korumamıza yardımcı olsa da ruhsal sağlığımızı korumak için yüz yüze toplantıları ve teması içeren insan etkileşimine ihtiyaç duyarız. Bugün, hepimiz evlerimizde çeşitli sağlık makamları ve kuruluşları tarafından verilen bilgileri anlamaya ve uygun bir yanıt geliştirmeye çalışıyoruz. Elbette böyle bir durumda birçoğumuzun anksiyete, depresyon ve benzer ruh sağlığı sorunları yaşaması şaşırtıcı değil. Bağlantıyı sürdürmek ve gelişmeler hakkında güncel bilgiler edinmek önemli olmakla birlikte, gün boyu haberleri takip etmek korku ve endişe duygusunu daha yoğun yaşamanıza neden olabilir. Bununla birlikte, bu tür duyguları daha iyi yönetmenize ve endişelerinizden bir nebze olsun kurtulmanıza yardımcı olmak için stresle başa çıkmanızı sağlayacak aşağıdaki yöntemlerden yararlanabilirsiniz.

STRESİN SİNYALLERİNİ BELİRLEYİN Diş gıcırdatma, kilo alma, baş ağrısı, ruh halinde değişimler, sırt, boyun ağrısı ve uykusuzluk stres yaşadığınızı gösteren sinyallerdir. Bu ipuçlarını belirlemek, stresinizi azaltacak stratejilerden yararlanmaya başlamanız için doğru zamana karar vermenizde faydalı olacaktır. GERGİNLEŞMEYE BAŞLADIYSANIZ ARA VERİN, SAKİNLEŞİN Eğer evden çalışırken ya da haberleri izlerken endişeli ya da gergin bir ruh haline girerseniz ya da başınız veya boynunuz ağrımaya başlarsa, kalkıp ara vermenizin zamanı gelmiş demektir. Yürüyüş yapmak, müzik dinlemek ya da sakinleşmenizi sağlayacak sessiz bir yere geçmek ruhsal durumunuzu kontrol etmenize ve günlük işlerinizi yapmaya devam etmenize yardımcı olacaktır. SOSYAL MEDYA DİYETİ YAPIN Gün içinde düzenli aralıklarla çalışmaya veya sosyal medya da dahil herhangi bir kaynaktan haberleri takip etmeye ara vereceğiniz bir planlama yapmalısınız. Günde 24 saat bağlantıyı sürdürmek, ruhsal gerginliğe ve anksiyeteye davetiye çıkarır. Günün monotonluğundan kurtulmanızı sağlayacak aktivitelere zaman ayırın. Ruh halinizi düzeltmek için hislerinizden bahsedebilecek kadar yakın bulduğunuz insanlarla bağlantı kurun.

SEVDİĞİNİZ BİR HOBİNİZE ZAMAN AYIRIN Hoşlandığınız bir meşgaleye yeniden zaman ayırın. Yeni bir aktivite ya da hobi bulmayı deneyin. Yeni bir şeye odaklanmak rahatlamanıza ve enerji kazanmanıza yardımcı olacaktır. Yeni bir tarif denemek, yürüyüşe çıkmak, bahar temizliği yapmak veya online egzersiz kurslarına katılmak stresinizi azaltmanıza ve kendinizi iyi hissetmenize katkıda bulunabilir. RAHATLATICI NEFES EGZERSİZLERİ YAPIN Doğal nefes alma diyaframı da içerir. Diyaframı kullanarak nefes aldığımızda, midemiz nefes alırken genişler ve nefes verirken düzleşir. Bir süre sonra, doğru nefes almayı unutup göğsümüzü ve omuzlarımızı kullanmaya başlarız. Bu şekilde alınan kısa ve yetersiz nefesler, stres ve anksiyete seviyesinde artışa neden olabilir. Nefes egzersizi için bundan daha uygun bir zaman olamaz. Başlangıç için rahatça uzanabileceğiniz sessiz bir yer bulun. Bir elinizi göğsünüze ve diğer elinizi midenize koyun. Hazır olduğunuzda yavaşça nefes alın. Midenizin genişlediğini hissetmelisiniz. Nefes verirken göğsünüz daralmalıdır. Her gün 20 ila 30 dakika arasında rahatlatıcı nefes egzersizi yapmak, anksiyete seviyenizin azalmasına ve kendinizi daha dingin hissetmenize yardımcı olur.