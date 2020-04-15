Evde kaldığımız sürede stresle başa çıkmak için ne yapmalıyız?

Ruhsal sağlığımıza hiç olmadığı kadar önem vermemiz gereken günlerden geçiyoruz. Stresi tespit etmek ve nasıl yöneteceğimizi bilmek kritik önem taşıyor. Çünkü kronik stres sağlığımıza zarar verebilir ve bağışıklık sistemimizin enfeksiyonlarla baş etme kabiliyetini zayıflatabilir. Ayrıca stres fiziksel ve ruhsal sağlığımız üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Sosyal izolasyonun stres seviyelerinde artışa neden olabileceğini önemle belirten M.D Gary Small, evde olduğumuz süre boyunca stresle başetmenin ipuçlarını bizler için sıraladı.
İnsanlar sosyal varlıklardır. Bu nedenle yaşamın getirdiği stresle başa çıkmak ve ruh sağlığımızı korumak için aile, arkadaşlar ve benzer ilgi alanlarına sahip gruplarla bağ kurarız. Her ne kadar dijital çağda teknoloji bu bağlantıyı korumamıza yardımcı olsa da ruhsal sağlığımızı korumak için yüz yüze toplantıları ve teması içeren insan etkileşimine ihtiyaç duyarız.
Bugün, hepimiz evlerimizde çeşitli sağlık makamları ve kuruluşları tarafından verilen bilgileri anlamaya ve uygun bir yanıt geliştirmeye çalışıyoruz. Elbette böyle bir durumda birçoğumuzun anksiyete, depresyon ve benzer ruh sağlığı sorunları yaşaması şaşırtıcı değil. Bağlantıyı sürdürmek ve gelişmeler hakkında güncel bilgiler edinmek önemli olmakla birlikte, gün boyu haberleri takip etmek korku ve endişe duygusunu daha yoğun yaşamanıza neden olabilir. Bununla birlikte, bu tür duyguları daha iyi yönetmenize ve endişelerinizden bir nebze olsun kurtulmanıza yardımcı olmak için stresle başa çıkmanızı sağlayacak aşağıdaki yöntemlerden yararlanabilirsiniz.
Diş gıcırdatma, kilo alma, baş ağrısı, ruh halinde değişimler, sırt, boyun ağrısı ve uykusuzluk stres yaşadığınızı gösteren sinyallerdir. Bu ipuçlarını belirlemek, stresinizi azaltacak stratejilerden yararlanmaya başlamanız için doğru zamana karar vermenizde faydalı olacaktır.
Eğer evden çalışırken ya da haberleri izlerken endişeli ya da gergin bir ruh haline girerseniz ya da başınız veya boynunuz ağrımaya başlarsa, kalkıp ara vermenizin zamanı gelmiş demektir. Yürüyüş yapmak, müzik dinlemek ya da sakinleşmenizi sağlayacak sessiz bir yere geçmek ruhsal durumunuzu kontrol etmenize ve günlük işlerinizi yapmaya devam etmenize yardımcı olacaktır.
Gün içinde düzenli aralıklarla çalışmaya veya sosyal medya da dahil herhangi bir kaynaktan haberleri takip etmeye ara vereceğiniz bir planlama yapmalısınız. Günde 24 saat bağlantıyı sürdürmek, ruhsal gerginliğe ve anksiyeteye davetiye çıkarır. Günün monotonluğundan kurtulmanızı sağlayacak aktivitelere zaman ayırın. Ruh halinizi düzeltmek için hislerinizden bahsedebilecek kadar yakın bulduğunuz insanlarla bağlantı kurun.
Hoşlandığınız bir meşgaleye yeniden zaman ayırın. Yeni bir aktivite ya da hobi bulmayı deneyin. Yeni bir şeye odaklanmak rahatlamanıza ve enerji kazanmanıza yardımcı olacaktır. Yeni bir tarif denemek, yürüyüşe çıkmak, bahar temizliği yapmak veya online egzersiz kurslarına katılmak stresinizi azaltmanıza ve kendinizi iyi hissetmenize katkıda bulunabilir.
Doğal nefes alma diyaframı da içerir. Diyaframı kullanarak nefes aldığımızda, midemiz nefes alırken genişler ve nefes verirken düzleşir. Bir süre sonra, doğru nefes almayı unutup göğsümüzü ve omuzlarımızı kullanmaya başlarız. Bu şekilde alınan kısa ve yetersiz nefesler, stres ve anksiyete seviyesinde artışa neden olabilir. Nefes egzersizi için bundan daha uygun bir zaman olamaz. Başlangıç için rahatça uzanabileceğiniz sessiz bir yer bulun. Bir elinizi göğsünüze ve diğer elinizi midenize koyun. Hazır olduğunuzda yavaşça nefes alın. Midenizin genişlediğini hissetmelisiniz. Nefes verirken göğsünüz daralmalıdır. Her gün 20 ila 30 dakika arasında rahatlatıcı nefes egzersizi yapmak, anksiyete seviyenizin azalmasına ve kendinizi daha dingin hissetmenize yardımcı olur.
Aktif olun. Hoşlandığınız bir aktivite belirleyin. Egzersiz genel sağlığınız için faydalıdır ve stresle mücadelede önemli bir rol oynar. Egzersiz yaparken beyninizde salgılanan endorfinler, ağrıyı azaltırken ruh halinizi iyileştiren bir etkiye sahiptir. Ayrıca düzenli egzersiz uyku kalitenizi artırır ve bu da stresin ve yorgunluğun azalmasına yardımcı olur. Eğer adım sayarınız varsa, günde 10.000 adım atmayı hedefleyin. Hedef belirlemek motivasyonunuzu artıracak ve başarma duygusunu yaşamanızı sağlayacaktır.
Ailenizle ve arkadaşlarınızla bağlantıyı korumanız son derece önemli. Fiziksel olarak izole olmanız başkalarıyla bağlantıyı kesmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Sosyal medya, video konferans ya da telefon görüşmesi gibi yöntemleri kullanarak sevdiklerinizle her gün iletişim kurmaya özen göstermelisiniz.
Kontrolünüzün dışında meydana gelen bir sürü değişikliğin arasında, mümkün olduğunca istikrarı korumaya çalışmalısınız. Eğer siz de birçok insan gibi evden çalışıyorsanız, kendinize günlük bir rutin oluşturun. İşe gidiyormuş gibi davranın. Her sabah aynı saatte kalkıp giyinin. Elbette takım elbise giymek zorunda değilsiniz ancak rahat bir iş kıyafeti seçmeniz uygun olacaktır. İşinize daha iyi odaklanmak için dış etkenlerin sınırlı olduğu bir ofis ortamı tesis edin. Ayrıca, gün içerisinde düzenli mola vermeyi ihmal etmeyin. Evden çalışan birçok insan gün boyu masalarından ayrılmadıkları için aktif bir yaşam sürdürmek konusunda sorun yaşayabilirler. İşyerinde olduğu gibi gün içerisinde mola verirseniz, yaşamınızı mümkün olduğunca normalleştirebilir ve kontrol hissini artırabilirsiniz.
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