Evde kolayca hazırlayabileceğiniz 3 doğal cilt maskesi tarifi

Pahalı kozmetik ürünlerine servet harcamadan da cildinizi şımartabilirsiniz. Evinizde bulunan basit malzemelerle hazırlayabileceğiniz doğal maskeler sayesinde cildinize sağlıklı bir ışıltı kazandırmanız mümkün. Üstelik bu maskeleri yapmak hem ekonomik hem de tamamen katkısız.
Malzemeler: 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı yoğurt.
Yapılışı: Malzemeleri karıştırın, temiz cilde uygulayın. 15-20 dakika beklettikten sonra ılık suyla durulayın.
Etkisi: Cildi yoğun şekilde nemlendirir, yatıştırır ve doğal bir parlaklık kazandırır.
Malzemeler: Yarım olgun avokado, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı.
Yapılışı: Avokadoyu ezip zeytinyağıyla karıştırın. Yüzünüze uygulayıp 15 dakika bekleyin. Ardından ılık suyla temizleyin.
Etkisi: Kuruyan ciltleri derinlemesine besler, elastikiyet kazandırır.
Malzemeler: 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı bal, biraz ılık su.
Yapılışı: Yulafı sıcak suyla hafifçe yumuşatın, ardından bal ekleyin. Karışımı yüzünüze sürün, 10-15 dakika beklettikten sonra ılık suyla nazikçe arındırın.
Etkisi: Cildi yatıştırır, kızarıklıkları ve tahrişi azaltır.
Ufak bir not: Maskeleri uygulamadan önce cildinizin küçük bir bölgesinde deneme yapmayı unutmayın. Alerjik bir reaksiyon oluşmaması için doğal da olsa dikkatli olmak önemli.
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