Evde kuru temizleme etkisi yaratmanın en pratik yolları

Buhar gücünden sonuna kadar faydalanın.

Kıyafetleri sadece yıkamak yetmiyor, onları tazelemek ve dokusunu canlandırmak için buharın gücü bambaşka bir seviye sunuyor. Özellikle Azur 8000 Serisi’nin sunduğu 260 gramlık o muazzam şok buhar, kumaşın en derinlerine işleyerek inatçı kırışıklıkları saniyeler içinde yok ediyor. Bu sayede en zorlu kotlar bile pamuk gibi yumuşacık bir görünüme kavuşuyor.

Akıllı sensörlerle zahmetsizce ilerleyin.

Ütü yaparken sürekli buhar düğmesine basmak yerine, hareketlerinizi algılayan bir yardımcıyla çalışmak işleri çok kolaylaştırıyor. Siz ütüyü hareket ettirdikçe ihtiyacınız olan buharı otomatik olarak veren yeni nesil sensörler, yorulmanıza engel oluyor. Bu teknoloji sayesinde ütüleme süreci çok daha hızlı ve akıcı bir hal alıyor.

Doğru askı seçimiyle omuz izi problemine son verin.



Kuru temizlemeden gelen kıyafetlerin neden her zaman daha dik durduğunu merak ediyorsanız, cevap askıda gizli kalıyor. İnce tel askılar kıyafetlerin omuz formunu bozarken, geniş omuzlu ve dolgulu askılar kullanmak formun korunmasını sağlıyor.

Kaşmir ve yünlüleri bebek şampuanı ile şımartın.



En hassas kazaklarınızı makineye atmak yerine soğuk su dolu bir kapta, bir kapak bebek şampuanı ile yıkamak lifleri koruyor. Bebek şampuanı, liflere zarar vermeden onları yumuşatıyor. Yıkama sonrası kıyafeti sıkmak yerine bir havluya sararak nemini almak, formun bir ömür korunmasına yardımcı oluyor.

Isı ayarı derdini rafa kaldırın.



"İpeği yakar mıyım, pamukluya ısı yeter mi?" diye düşünmeyi bırakın. Philips Azur 8000’in sunduğu OptimalTEMP teknolojisi sayesinde, kottan ipeğe her kumaşı ısı ayarı değiştirmeden ütüleyebilirsiniz; üstelik sıfır yanık garantisiyle!

Yağ lekelerini karbonatla kumaştan çekip alın.



En sevdiğiniz tişörte yağ mı damladı? Hemen üzerine karbonat döküp bekletin. Karbonat yağı emerek lekenin derine işlemesini durdurur, size de sadece fırçalamak kalır.

Metal fermuarların ve boncukların zararını fileyle önleyin.

Kıyafetlerinizin makine içinde birbirine sürtünerek yıpranması, o "yeni" görüntüsünü hızla kaybetmesine neden olur. Özellikle düğmeli, fermuarlı veya boncuk işlemeli parçalarınızı bir yıkama filesine koyarak yıkayın. Bu, mekanik hasarı sıfıra indirerek evde profesyonel koruma sağlar.

Yaka ve manşetlerdeki sararmalara karşı şampuan taktiği.



Vücut yağları ve ter nedeniyle gömlek yakalarında oluşan o inatçı sarı lekeler, bazen makinede bile çıkmıyor. Bu bölgelere yıkama öncesinde az miktarda şampuan sürüp bir fırça yardımıyla hafifçe yedirmek, yağın çözülmesini kolaylaştırıyor. Ardından Azur 8000’in yüksek ısılı olmayan ama yoğun buharı ile üzerinden geçmek, lekenin liflerden tamamen sökülüp atılmasını sağlıyor.