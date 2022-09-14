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  4. Evde otururken karnı acıktı! Kedisini kızartıp yedi... Savunmasını duyanlar kulaklarına inanamadı

Evde otururken karnı acıktı! Kedisini kızartıp yedi... Savunmasını duyanlar kulaklarına inanamadı

14.09.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Endonezya'da yaşanan dehşet verici olay akıllara durgunluk verdi. 26 yaşındaki bir kişi evde beslediği hamile kedisini ve 3 fetüsünü pişirip yedi. Korkunç anları internete yükleyen cani savunmasında 'merakına yenik düştüğünü' belirtti. İnternette infial yaratan olayın ardından Endonezya polisi şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde otururken karnı acıktı! Kedisini kızartıp yedi... Savunmasını duyanlar kulaklarına inanamadı

Endonezya'nın Kuzey Bengkulu bölgesinde, hamile olan evcil kedisini ve karnında taşıdığı 3 fetüsü pişirdikten sonra yiyen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Coconuts sitesinin haberine göre, bölge polisi, 26 yaşındaki zanlı R.D.'nin söz konusu eylemi "merakına yenik düşmesi sonucu" işlediğini itiraf etti.

Kuzey Bengkulu Polis Suç Soruşturma Birimi Başkanı Teguh Ari Aji, yaptığı açıklamada, 11 Eylül gecesi zanlının evde tek başınayken acıktığını ve kedi etinin tadını merak ettiği için denemek istediğini, ardından evinde beslediği kedisini öldürdükten sonra derisini yüzüp yemek için kızarttığı bilgisini paylaştı.

SKANDAL ANLARI İNTERNETE YÜKLEDİ

Olaya dair görüntüyü internete yükleyen zanlı R.D., söz konusu videoda evcil kedisinin içinden çıkardığı üç fetüsü de pişirdiğini gösterdi.

Polis, zanlıyı 9 aya kadar hapsi öngören hayvan istismarı suçundan gözaltına aldı.

Zanlı aleyhine başlatılacak yasal işlemlerin şahısın psikiyatri hastanesinde tabi tutulacağı 14 günlük değerlendirmenin ardından devam edeceği belirtildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya kedi
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