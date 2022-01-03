Evde rahat etmenizi sağlayacak en iyi ortopedik ev terliği çeşitleri

Vücudun tüm yükünü taşıyan, gün içinde belki de fazlasıyla yorulan ayaklarınızı rahat ettirmeniz çok önemli. Ayaklarınızın hem sağlığını hem konforunu korumak için ayak giyiminde ortopedik modeller tercih etmeniz son derece etkili bir çözüm olabilir. Evinizde ortopedik terlikleri tercih ederek gün boyu konforlu hissedebilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz en iyi ortopedik ev terliği tavsiyelerini sizin için derledik.

1. Yaz kış kullanabileceğiniz modeller...

Evdeyken ayaklarınızı rahat ettirecek, yaz kış rahatlıkla kullanabileceğiniz ortopedik bir terlik arıyorsanız ayak giyimi dendiğinde akla ilk gelen markalardan Muya'nın Marvin Anatomik Kadın Terlik modeline bakabilirsiniz. Dört mevsim kullanıma uygun bir şekilde ve nefes alan antibakteriyel malzemeden üretilmiş bu terlik, ayak anatomisine uygun olan ortopedik tabanlarıyla son derece konforlu bir kullanım sağlıyor. Ev içinde olduğu gibi balkon ve bahçe gibi açık alanlarda da kullanabileceğiniz Muya Marvin Anatomik Kadın Terlik, kalın tabanıyla yerden gelen soğuğu kesiyor.

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2. Hem şık hem rahat...

Ayaklarınızın konforunu sağlayacak ev içi ortopedik terlik arayışınız varsa terlik söz konusu olduğunda akla ilk gelen markalardan biri olan Gezer'in ortopedik erkek ev terliği modeline bakabilirsiniz. Ayak anatomisine uyumlu ortopedik tabanıyla son derece rahat bir kullanım sunan Gezer Ortopedik Erkek Terlik, siyah deri bantları ve sandaleti anımsatan tarzıyla şık bir görünüme sahip. Kışın tarzınızı yansıtan çoraplarla yazın ise çorapsız olarak kullanabileceğiniz bu terlik, ayaklarınızı dört mevsim rahat ettirmeye kararlı.

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3. Klasik modelleri sevenlere...

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Terliksiz gezmekten hoşlanmıyor, eve girer girmez ilk iş terliğinizi aramaya başlıyor olabilirsiniz. Yalnızca yerle temasınızı kesmek için değil aynı zamanda ayak sağlığınızı korumak amacıyla bir terlik edinmek istiyorsanız Ceyo Minelli Kadın Terlik tam size göre! Klasik modellerden hoşlananlar için harika bir alternatif olan bu terlik, ayarlanabilir üst kısmıyla taraklı ayaklara da rahatlıkla uyum sağlıyor. Yazın ferah bir şekilde kullanabileceğiniz terliği kış aylarında kalın çoraplarınızla giyerek ayaklarınızı soğuktan koruyabilirsiniz.

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4. Ayakkabı görünümlü terlikleri seviyorsanız...

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Ev terliği olarak ayakkabı görünümlü modelleri tercih ediyorsanız loafer tarzındaki şık ev ayakkabısına bakabilirsiniz. Siyah süet görünümü ve gold detayıyla son derece şık bir tasarıma sahip olan terlik, giydiğiniz her kıyafete uyum sağlayacak zamansız yapısıyla sizi memnun edecek gibi görünüyor. Yumuşak iç yapısıyla son derece konforlu bir kullanım sağarken kaymaz kauçuk tabanıyla mermer, parke ve fayans gibi kaygan zeminlerde meydana gelebilecek düşmelerin önüne geçiyor. Güvenle kullanabileceğiniz bir ortopedik terliğe ihtiyacınız varsa bu ürüne mutlaka bakmalısınız!

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5. Rahatlığı ön planda tutanlar için...

Ev giyiminde rahatlığa önem veriyorsanız Apella markasının bordo renkli modelini tercih edebilirsiniz. Dışı mikrofiber materyalden üretilmiş terliğin poliüretan malzemeden üretilmiş ortopedik tabanı ile ayaklarınızı gün boyu rahat ettirebilirsiniz. Tırtıklı tabanıyla kolay bir tutuş sağlayan ürünle olası kazaların önüne geçebilir, tüm zeminlerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ortopedik tasarıma sahip bu modeli dört mevsim kullanmamanız için hiçbir sebep yok! Tam ortopedik ev terliği arayışınıza bir son verecek Apella Ortopedik Ev Terliği ile ayaklarınız her zaman güvende.

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6. Anatomik medikal tabanlı terlikler...

Bedenin tüm yükünü taşıyan ayakları ortopedik terliklerle rahat ettirmek isteyenlerdenseniz Da-Ye markasının medikal tabanlı ortopedik ev terliği sizin için güzel bir alternatif olabilir. Ayaklarınızın gün boyu konforlu hissetmesini sağlayacak bu terliği ev içinde rahatlıkla kullanabileceğiniz gibi evinizin teras, balkon ve bahçe gibi açık alanlarında da kullanabilirsiniz. Kalın tabanı sayesinde yerle ve soğukla temasınızı tamamıyla kesecek Da-Ye Ortopedik Ev Terliği ile ayaklarınıza hak ettiği değeri verebilirsiniz.

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7. Kış aylarında ayaklarınız hiç üşümesin...

Özellikle soğuk kış aylarında ayaklarını hem sıcak tutacak hem rahat ettirecek ortopedik bir ev terliği arayanlar buraya! Uniqueqoop markasının yün keçeden üretilmiş terliğine mutlaka göz atmalısınız. Yün malzemesiyle ayaklarınızı soğuktan koruyan Uniqueqoop Berlin Unisex Terlik, doğal mantar granüllerinden üretilen tam ortopedik tabanıyla ayak sağlığınızı korurken gün boyu konforlu hissetmenizi sağlıyor. Son derece rahat bir yapısı olan ürünün sarıdan siyaha, griden laciverte birçok farklı renk seçeneği bulunuyor.

Uniqueqoop'un hakiki mantar tabanlı ve doğal yün keçeden üretilen ortopedik terliğini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

8. Sıcacık ve rahat terlikler...

Kışlık ortopedik terlik ihtiyacınızı Stoneclass markasının bu sezon çok trend olan modeliyle giderebilirsiniz. İç kısmında kullanılan tüylü kumaşı ile en soğuk havalarda bile ayaklarınızı sıcacık tutan terlik, yumuşak dokusuyla ayaklarınıza güzel bir his veriyor. Tam ortopedik tabanı ayak sağlığına uygun şekilde tasarlandığı için sürekli kullanımda bile ağrı veya başka bir rahatsızlık yaşatmıyor. Su geçirmez üst kısmıyla ayrı bir konfor sunan Stoneclass Ev Terliği'ni ayağınızdan çıkarmak istemeyeceksiniz!

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9. İçi dışı yumuşacık...

Hem ortopedik hem şık bir ev terliği arıyorsanız Tomms markasının pelüş kumaşıyla son derece tatlı bir görünüme sahip olan terlik modeline bakabilirsiniz. Markanın pudra rengi pelüş terliğini kendiniz kullanabileceğiniz gibi misafirlerinizin kullanımı için evinizde de bulundurabilirsiniz. Özel malzemeden üretilen tabanı sayesinde yürürken ses yapmayan bu terlik, yumuşacık ortopedik yapısıyla ayaklarınızın konforunu sağlıyor. Üstelik pelüş dokusu sayesinde kış aylarında ayaklarınızı üşütmeyecek bir model olduğunu hatırlatmakta fayda var.

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10. Leopar desenini sevenlere...

Şıklığınızı ev giyiminize yansıtmayı seviyorsanız Dr. Sabo markasının hakiki deriden üretilmiş leopar desenli terliği sizi etkileyebilir! Ayak anatomisine uyum sağlayan ortopedik tabanlı Sabo terlik, ev konforunuzu ikiye katlıyor. 5-9 cm yüksekliği bulunan dolgu topuklu ürün, yerle temasınızı keserek soğuk almanızı engelliyor. Leopar deseni ve klasik Sabo tasarımıyla son derece şık bir görünüme sahip olan terliğin uzun saatler ayakta çalışan doktor ve hemşireler tarafından sıklıkla tercih edildiğini hatırlatmakta fayda var.

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11. Süsten vazgeçmeyenlere...

Sokak stilinizdeki şıklığınız bir yana ev giyiminde de süslü parçaları tercih ediyorsanız ortopedik ayak giyiminin sıklıkla tercih edilen markası Gezer'in bu modeli ev giyiminizin vazgeçilmezi olabilir. Ayağınızı tam kavrayan ve günlük kullanıma uygun olan Gezer terlik tam siz göre! Markanın gri renkli ev terliği tüylü tasarımıyla son derece tatlı ve çekici bir görünüme sahip. Ortopedik yapısıyla ayaklarınızın konforunu sağlayacak bu terliği çorapsızken üşümeden giyebileceğiniz gibi kışın kalın çoraplarla kullanmayı da tercih edebilirsiniz.

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12. Hakiki deri ortopedik terlikler ile hem şık bir görünüm hem yüksek konfor...

Özellikle kış mevsimi için kaliteli bir ortopedik ev terliği arayışınız varsa Benşen markasının bu modeline bakabilirsiniz. Markanın hakiki deri kullanarak el işçiliğiyle ürettiği terlik, klasik ve şık bir görünüme sahip. Unisex tasarımıyla hem kadınların hem erkeklerin kullanımına uygun olan bu terlik tam ortopedik tabanıyla ayak sağlığına ve konforuna son derece uygun bir tasarım sunuyor.

Hakiki deriden üretilen, el işçiliğinden gelen sağlam yapısıyla dikkat çeken Benşen Deri Ortopedik Terlik'i daha detaylı incelemek ve satın almak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

