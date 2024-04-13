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    4. Evde saçınızı boyamadan önce 'keşke bilseydim' diyeceğiniz bilgiler!

    Evde saçınızı boyamadan önce 'keşke bilseydim' diyeceğiniz bilgiler!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.04.2024 12:32
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    Saç boyama işlemi, birçok kişi için saçlarına yeni bir görünüm kazandırmanın yoludur. Bazen yanlış uygulamalar sonucunda istenmeyen sonuçlarla karşılaşılabilir. Saçınızı boyamadan önce doğru bilgilere sahip olmak, istenmeyen sonuçların önüne geçmek için önemlidir.

    Evde saç boyama, birçok kişi için pratik ve ekonomik bir seçenek olsa da, doğru bilgiye sahip olmadan yapıldığında istenmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Saçınızı boyamadan önce doğru bilgileri edinmek, istenmeyen sonuçların önüne geçmek için önemlidir. İşte evde saç boyamak isteyenlerin bilmesi gereken bilgiler...

    EVDE SAÇ BOYAMAYA DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER

    İnatçı beyazlarınız varsa ana renklerin çift sıfır numaralı boyalarını tercih etmelisiniz. (6.00 - 8.00 gibi)

    beyaz saç

    Beyazlar için ana renkler tercih etmelisiniz çünkü ara renkler beyaz kapatmaz sadece yansıma yapar hafif beyazlarınız varsa ana renkleri tercih edebilirsiniz ama inatçı beyazlarınız varsa yukarıda yer alan örnekteki gibi olan ana renkleri tercih etmelisiniz.

    saç boyamak

    Saçlarınızı boyadınız ama küllü bir görüntü istiyorsunuz bunun için yapmanız gereken çok basit. Boyanızı yaptıktan sonra küllü bir görüntü için ana renkten sonra 15 dakika bekleyerek 1 veya 11 olanlarla cila yapabilirsiniz. (8.1 - 9.11 gibi) noktadan sonraki 1 sayısı arttıkça kül oranı artar.

    sağlıklı ve gür saçlar

    Sıcak tonlar istiyorsanız numaradan sonra 3 sayısı gelenleri tercih etmelisiniz. (7.3 - 8.3 gibi)

    Kızıl yansımalar istiyorsanız ana renkten sonra 5-6 olanları seçebilirsiniz. (6.35 veya 7.6 gibi)

    saç bakım

    Aldığınız boya istediğiniz renkten koyuysa oksidanı fazla boyayı az koyarak seyreltebilirsiniz. Veya daha yüksek volum oksidan kullanabilirsiniz. Düşündüğünüzden daha açık ise o zaman tersini yapmalısınız oksidanı azaltıp boya miktarını arttırmalısınız.

    Vitrin


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    Anahtar Kelimeler:
    Saç boyası
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