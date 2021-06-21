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Evde sağlıklı smoothieler yapabilmek için gerekli malzemeler

19.06.2021 00:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı ve doyurucu içecekler hazırlayarak metabolizmayı hızlandırmak ve bağışıklığı güçlendirmek mümkün…

Evde sağlıklı smoothieler yapabilmek için gerekli malzemeler

Yaz günleri yaklaşırken formunuzu koruyabilecek sağlıklı içecekler, bebekleriniz için mamalar hazırlayabileceğiniz cihazlar size büyük bir konfor sağlayacak. Gelin sağlıklı smoothieler ve lezzetli bebek mamaları hazırlamak için seçeneklere birlikte bakalım.

Kolay temizleme fırsatı ve estetik tasarım

1

Tek içimlik bir smoothie hazırlayacağım diyorsan, Philips HR2602/00 Daily Collection Smoothie Mini Blender Yaz günleri yaklaşırken formunuzu koruyabilecek sağlıklı içecekler, bebekleriniz için mamalar hazırlayabileceğiniz cihazlar size büyük bir konfor sağlayacak. Gelin sağlıklı smoothieler ve lezzetli bebek mamaları hazırlamak için seçeneklere birlikte bakalım.

Kolay temizleme fırsatı ve estetik tasarım

1

Tek içimlik bir smoothie hazırlayacağım diyorsan, Philips HR2602/00 Daily Collection Smoothie Mini Blender işini kısa sürede kolayca halledecek. Bulaşık makinesinde yıkanabilen mini blender, ayrıca bardak olarak yanında kullanılabiliyor.

Geniş haznesi ile Philips HR2228/90 Blender

2

Philips HR2228 Blender, güçlü özelliği ve geniş haznesi ile birkaç kişilik içecek hazırlama imkanı sunuyor. Özelliklerine gelin birlikte bakalım:

  • Güçlü 800 W motoru sayesinde çok sert meyve ve sebzeleri buzu kolayca parçalar.
  • Darbe fonksiyonu sayesinde buz kırılabilir. Soğuk kahve ve limonataları buz parçaları ile içmek harika olur.
  • Pro Blend Crush Teknolojisi ürüne ait bir özellik
  • Parçaların tamamı makinede ve elde yıkanabilir.

Philips HR2228 Blender’ı buradan inceleyebilirsiniz...

Yüksek parçalama gücü ile Philips HR2653/90 Viva Collection Promix El Blender

3

800 Watt gücünde olan cihaz, farklı başlık seçenekleri birden fazla işlemi yapmak için ideal. Philips Viva Collection Promix El Blender’ı ile başka cihazlara ihtiyaç duymayacaksınız.

Taşınabilir mini blender ile sağlıklı mamalar

4

Bu ürünle yalnızca evde değil, gittiğiniz her yerde smoothieler yapabilirsiniz. USB ile şarj edilen ve kablosuz kullanılan cihazla 20-25 bardaklık içecek hazırlamanız mümkün. Taşınabilir mini Blender’ı buradan inceleyebilirsiniz.

Anself 330 ml taşınabilir mikser

5

Bebekli aileler için büyük rahatlık sağlayacak bir ürünle karşınızdayız. Anne ve babaların bebeklerine mama hazırlamalarına, kendine ise enfes smoothieler yapmalarına olanak sağlayan bu minik cihaz, ergonomik yapısı sayesinde her yere taşınabiliyor. İçine su koyup düğmesine basıldığında kolayca temizlenen Anself 330 ml taşınabilir mikser, USB ile şarj edilebiliyor.

b2bdd568ce56c8f1e13&camp=247&creative=1211)** işini kısa sürede kolayca halledecek. Bulaşık makinesinde yıkanabilen mini blender, ayrıca bardak olarak yanında kullanılabiliyor.

Geniş haznesi ile Philips HR2228/90 Blender

2

Philips HR2228 Blender, güçlü özelliği ve geniş haznesi ile birkaç kişilik içecek hazırlama imkanı sunuyor. Özelliklerine gelin birlikte bakalım:

  • Güçlü 800 W motoru sayesinde çok sert meyve ve sebzeleri buzu kolayca parçalar.
  • Darbe fonksiyonu sayesinde buz kırılabilir. Soğuk kahve ve limonataları buz parçaları ile içmek harika olur.
  • Pro Blend Crush Teknolojisi ürüne ait bir özellik
  • Parçaların tamamı makinede ve elde yıkanabilir.

Philips HR2228 Blender’ı buradan inceleyebilirsiniz...

Yüksek parçalama gücü ile Philips HR2653/90 Viva Collection Promix El Blender

3

800 Watt gücünde olan cihaz, farklı başlık seçenekleri birden fazla işlemi yapmak için ideal. Philips Viva Collection Promix El Blender’ı ile başka cihazlara ihtiyaç duymayacaksınız.

Taşınabilir mini blender ile sağlıklı mamalar

4

Bu ürünle yalnızca evde değil, gittiğiniz her yerde smoothieler yapabilirsiniz. USB ile şarj edilen ve kablosuz kullanılan cihazla 20-25 bardaklık içecek hazırlamanız mümkün. Taşınabilir mini Blender’ı buradan inceleyebilirsiniz.

Anself 330 ml taşınabilir mikser

5

Bebekli aileler için büyük rahatlık sağlayacak bir ürünle karşınızdayız. Anne ve babaların bebeklerine mama hazırlamalarına, kendine ise enfes smoothieler yapmalarına olanak sağlayan bu minik cihaz, ergonomik yapısı sayesinde her yere taşınabiliyor. İçine su koyup düğmesine basıldığında kolayca temizlenen Anself 330 ml taşınabilir mikser, USB ile şarj edilebiliyor.


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