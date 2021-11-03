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Bu tüyolar sayesinde evde tırnak bakımı kolay hale geliyor! Tırnak bakımı yaparken...

03.11.2021 07:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırnak bakımı herkesin düzenli bakım rutinin bir parçası olmalı. Çevresel faktörlerle en fazla temas eden yerlerden biri olan tırnaklarınıza düzenli aralıklarla bakım yapmak oldukça önemli. Tırnak sağlığınızı korumak ve aynı zamanda hem zamandan hem de paradan tasarruf etmek istiyorsanız, evde tırnak bakımı yapabilirsiniz. İşte yöntemler...

Bu tüyolar sayesinde evde tırnak bakımı kolay hale geliyor! Tırnak bakımı yaparken...

Tırnaklarınızın çok hızlı kırılmasının çeşitli sebepleri olabilir. Temizlik esnasında kullanılan kimyasal ürünler de tırnak sağlığınızı etkileyebilir. Bu sırada eldiven takarak tırnaklarınızı bu olumsuz etkilerden koruyabilirsiniz. Tırnaklarınızı sağlıktan ödün vermeden estetik bir görünüme kavuşturacak tüyoları sizler için derledik.

TIRNAKLARINIZI ŞEKİLLENDİRİN

  • Tırnaklarınızın bakımlı görünmesi için gereken şeylerden en önemlisi düzenli kesimdir. Tırnaklarınızı kesmek için duş sonrasını tercih edebilirsiniz çünkü duş esnasında tırnaklarınız yumuşar.

  • Tırnak bakımı yaparken bakım kremi olmazsa olmaz. Tırnaklarınıza bakım yapmadan önce nemlendirerek yumuşatın ve temizleyin.

  • Tırnaklarınızın kolayca şekillenmesini sağlayacak tırnak makasları, tırnaklarınızı düzgün bir şekilde kesmenize yardımcı olur.

  • Tırnak törpüsü ile tırnaklarınıza şekil verebilirsiniz.

  • Tırnaklarınızı kestikten sonra ellerinizi mutlaka yıkamalısınız.

TIRNAK HİJYENİNİ İHMAL ETMEYİN

  • Ellerinizi bol bol yıkayarak tırnak temizliğinizi yapmalısınız.

  • Özelikle uzun tırnaklara sahipseniz, mutlaka iç kısımlarını suda bekleterek ve her gün yıkamanız gerekir.

  • Sürekli oje sürmek tırnakta sararmalara neden olabilir. Tırnakların hava almasına yardımcı olmak için ojeleri 2-3 günde bir çıkarmalısınız.

  • Tırnak sararmasını önlemek için limon suyunun üzerine bir çay kaşığı kadar karbonat ekleyip karıştırabilirsiniz. Bu kürü tırnaklarınıza sürerek fırçalarsanız sararmış tırnaklarınız eski rengine dönebilir.

SAĞLIKLI VE GÖZ ALICI TIRNAKLAR HAYAL DEĞİL

  • Ojeyi sürmeden önce besleyici bir oje bazı kullanabilirsiniz.

  • Tırnaklarınızın etrafına vazelin sürerseniz, yanlara taşma durumuna karşı önlem almış olursunuz.

  • Daha sonra ojenizi önce tırnağın ortasından sonra da sağ ve sol tarafından geçerek uygulayın. Bu sayede ojenin eşit şekilde tırnağınıza yayılmasını sağlayabilir ve dalgalı görünümü engelleyebilirsiniz.

  • Göz alıcı bir görünüme kavuşacağınız takma tırnakları da kullanabilir ve üzerine dilediğiniz renkte ojeyi sürebilirsiniz.

  • Son olarak tırnaklarınızı törpü yardımı ile kusursuz bir biçimde en iyi görünümüne kavuşturabilirsiniz.
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