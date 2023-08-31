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Evde uyuşturucu yetiştiren karı-koca önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı

31.08.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da, özel düzenekler ile uyuşturucu yetiştirilen eve düzenlenen operasyonda Serkan A. (50) ile eşi Nil A. (45) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli karı- koca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evde uyuşturucu yetiştiren karı-koca önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ortaca ilçesinde oturan Serkan A. ile eşi Nil A.'nın yetiştirdikleri uyuşturucuları piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı.

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NELER ÇIKTI NELER

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde şüphelilerin evine düzenlenen operasyonda 17 kök Hint keneviri, 4 gram kubar esrar, 19 gram Hint keneviri tohumu, 1 hassas terazi, 2 elektrik sistemine bağlı ışık ve ısıveren cihazlar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serkan A. ve Nil A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı uyuşturucu

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