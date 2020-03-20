EvdeKal'anlara bir müjde daha: Watch Dogs ücretsiz oldu! (Watch Dogs ücretsiz nasıl indirilir?)

Watch Dogs bundan tam 6 yıl önce büyük umutlarla satışa sunulmuştu. Birçok otorite oyunun yeni nesil GTA olduğunu söylüyordu ve yine birçoğuna göre GTA'yı tahtından indirecekti. Watch Dogs GTA'yı tahtından indirdi mi, bu oldukça tartışılır. Ancak onu 6 yıl aradan sonra tekrar gündeme getiren konu GTA'yı tahtından indirmesi değil, onun Epic Games tarafından haftanın ücretsiz oyunu olarak seçilmesi.

WATCH DOGS ARTIK ÜCRETSİZ

Epic Games, her hafta bir veya birkaç oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Bu hafta ise Epic Games, Watch Dogs'u ücretsiz yapmaya karar verdi. Bugün itibariyle Watch Dogs Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Fakat süre kısıtlamasından dolayı oyun 25 Mart'a kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Oyunu 25 Mart'a kadar ücretsiz olarak oynayabilmek için yapmanız gerekenler ise gayet basit.

WATCH DOGS ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?