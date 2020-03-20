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#EvdeKal'anlara bir müjde daha: Watch Dogs ücretsiz oldu! (Watch Dogs ücretsiz nasıl indirilir?)

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.03.2020 17:09 | Son Güncelleme

Epic Games, koronavirüs nedeniyle evde vakit geçirdiğimiz şu günlerde bir oyunu daha ücretsiz yaptı. Grand Theft Auto (GTA) serisine olan benzerliği ile dikkat çeken Watch Dogs, Epic Games Store'da ücretsiz oldu. Peki Watch Dogs ücretsiz nasıl indirilir?

#EvdeKal'anlara bir müjde daha: Watch Dogs ücretsiz oldu! (Watch Dogs ücretsiz nasıl indirilir?)

Watch Dogs bundan tam 6 yıl önce büyük umutlarla satışa sunulmuştu. Birçok otorite oyunun yeni nesil GTA olduğunu söylüyordu ve yine birçoğuna göre GTA'yı tahtından indirecekti. Watch Dogs GTA'yı tahtından indirdi mi, bu oldukça tartışılır. Ancak onu 6 yıl aradan sonra tekrar gündeme getiren konu GTA'yı tahtından indirmesi değil, onun Epic Games tarafından haftanın ücretsiz oyunu olarak seçilmesi.

WATCH DOGS ARTIK ÜCRETSİZ

Epic Games, her hafta bir veya birkaç oyunu ücretsiz olarak kullanıcılarına sunuyor. Bu hafta ise Epic Games, Watch Dogs'u ücretsiz yapmaya karar verdi. Bugün itibariyle Watch Dogs Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek. Fakat süre kısıtlamasından dolayı oyun 25 Mart'a kadar ücretsiz olarak oynanabilecek. Oyunu 25 Mart'a kadar ücretsiz olarak oynayabilmek için yapmanız gerekenler ise gayet basit.

Watch Dogs

WATCH DOGS ÜCRETSİZ NASIL İNDİRİLİR?

  • Epic Games Store hesabınıza giriş yapın, hesabınız yoksa bir Epic Games Store hesabı açın.
  • Epic Games Store ana sayfasındaki ücretsiz oyunlar bölümüne gelin ve Watch Dogs'a tıklayın.
  • Sağ altta yer alan ''Sürümleri Gör'' kısmına tıklayın ve ücretsiz olan Standard Edition'a yükle komutu verin.
  • Ödeme kısmında gerekli olan kısımları işaretleyerek sipariş ver'e tıklayın. İşte bu kadar.
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