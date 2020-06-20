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Evdeki dağınıklığı yok edecek hiç duymadığınız yöntemler! Dolaplar rahatlayacak...

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2020 15:29 | Son Güncelleme

Çok fazla giysi, çanta, aksesuara sahipseniz dolap düzenleme teknikleri sizin de çok işinize yarayacak! Dolabınızdaki eşyaların kapladığı alanı minimumda tutarak yeni giysilere yer açacak ipuçları ile siz de alandan tasarruf edebilirsiniz. Farklı katlama yöntemleri, minimal düzene geçiş ve çok daha fazlası sizleri bekliyor!

Evdeki dağınıklığı yok edecek hiç duymadığınız yöntemler! Dolaplar rahatlayacak...

Evlerdeki en büyük saklama alanları şüphesiz gardrop, mutfak dolabı, konsol ve diğer dolaplardır. Genellikle her türden eşyayı barındıran bu dolapları ferahlatmak ve daha düzenli hale getirmek size yeni kullanım alanları açacaktır. Dolaplarda yer açmanızı sağlayacak tüm ipuçlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

KONMARİ YÖNTEMİNİ DENEYİN

"Hayatı Sadeleştirmek İçin Derle, Topla, Rahatla" adlı kitabın yazarı olan Marie Kondo, düzenli bir ev için gereken tüm yöntemleri bir araya getiriyor. Marie Kondo yöntemine göre, düzenlemeye başlarken, ilk önce ihtiyaç duymadığınız ürünleri belirlemelisiniz. Eğer bir eşyaya baktığınızda size mutluluk ve neşe vermiyorsa ve gerçekten gerekli değilse, o eşyayı atın ya da bağışlayın. Şüpheye düşüyorsanız, bu büyük ihtimalle o eşyaya ihtiyaç duymadığınızı ve yalnızca duygusal olarak atmak istemediğinizi gösterir. Böyle bir durumda o eşyayı atmalısınız çünkü eşyalar da insanlar için gereksiz duygusal yük oluşturabilir. Geriye yalnızca gerekli parçalar kaldığındaysa düzenli bir yerleşim stili uygulamalısınız.

l Giysileri düzenlerken küçük dikdörtgenler halinde katlamalı ve üst üste değil yan yana dizmelisiniz.
l Bu sayede; ihtiyaç duyduğunuz kıyafeti alırken diğerleri asla dağılmaz, altta ya da üstte kalan kıyafetler düşmez.
l Aynı teknik çorap ve iç çamaşırlarınız için de geçerli.

RAF DÜZENLEYİCİ VE HURÇLARDAN FAYDALANIN

l Çorap, iç çamaşırı gibi küçük eşyalarınız için raf düzenleyiciler çok kullanışlıdır.
l Sizi o karman çorman görünen ufak yığından kurtaran raf düzenleyiciler, aksesuarlarınızın karışmasını da engellerler.
l Mutfaklarda kullanacağınız katlı raflar sayesinde tencere ve tabak yığınlarına elveda diyebilirsiniz.
l Hurçlar ise özellikle mevsim geçişlerinde kurtarıcınız olacak. O mevsime ait olmayan giysileri, bir hurç içerisine koyup baza ve koltuk altlarına yerleştirebilirsiniz. Bu sayede dolabınızda kalan eşyalar çok daha düzenli oalcaktır.

DOLAPLARINIZDA DEĞİŞİKLİK YAPIN

Gardropların büyük bir alanı kullanılamayacak şekildedir. Dolapların en geniş ve uzun bölümleri elbise ve mantoları asmak için idealdir. Fakat hemen hemen her dolapta birkaç uzun elbiseden sonrası kısa giysilerle doludur ve altta kalan boş alan kullanılmaz. İşte bu alanları değerlendirerek dolap hacmini genişletebilirsiniz.

l Minik dolap içi çekmeceleri yaptırabilirsiniz. Portatif olarak kullanılabilen bu çekmeceleri istediğiniz zaman başka bir alana da taşıyabilirsiniz. Böylece dolabınızdan maksimum verim alırsınız.
l Dolap kapaklarının iç tarafına minik raflar yerleştirerek akseusarlarınızı ve kozmetik ürünlerini muhafaza edebilirsiniz.
l Son bir ipucu daha! Odanızın bir köşesine büyük bir sepet yerleştirin ve her gün kullandığınız ürünleri dolapta değil bu sepet içerisinde tutun. Bu, dolaplarınızın dağılmasını engelleyecektir.

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