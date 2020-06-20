Evdeki dağınıklığı yok edecek hiç duymadığınız yöntemler! Dolaplar rahatlayacak...

Evlerdeki en büyük saklama alanları şüphesiz gardrop, mutfak dolabı, konsol ve diğer dolaplardır. Genellikle her türden eşyayı barındıran bu dolapları ferahlatmak ve daha düzenli hale getirmek size yeni kullanım alanları açacaktır. Dolaplarda yer açmanızı sağlayacak tüm ipuçlarını bu yazıda bulabilirsiniz. KONMARİ YÖNTEMİNİ DENEYİN



"Hayatı Sadeleştirmek İçin Derle, Topla, Rahatla" adlı kitabın yazarı olan Marie Kondo, düzenli bir ev için gereken tüm yöntemleri bir araya getiriyor. Marie Kondo yöntemine göre, düzenlemeye başlarken, ilk önce ihtiyaç duymadığınız ürünleri belirlemelisiniz. Eğer bir eşyaya baktığınızda size mutluluk ve neşe vermiyorsa ve gerçekten gerekli değilse, o eşyayı atın ya da bağışlayın. Şüpheye düşüyorsanız, bu büyük ihtimalle o eşyaya ihtiyaç duymadığınızı ve yalnızca duygusal olarak atmak istemediğinizi gösterir. Böyle bir durumda o eşyayı atmalısınız çünkü eşyalar da insanlar için gereksiz duygusal yük oluşturabilir. Geriye yalnızca gerekli parçalar kaldığındaysa düzenli bir yerleşim stili uygulamalısınız.

l Giysileri düzenlerken küçük dikdörtgenler halinde katlamalı ve üst üste değil yan yana dizmelisiniz.

l Bu sayede; ihtiyaç duyduğunuz kıyafeti alırken diğerleri asla dağılmaz, altta ya da üstte kalan kıyafetler düşmez.

l Aynı teknik çorap ve iç çamaşırlarınız için de geçerli. RAF DÜZENLEYİCİ VE HURÇLARDAN FAYDALANIN



l Çorap, iç çamaşırı gibi küçük eşyalarınız için raf düzenleyiciler çok kullanışlıdır.

l Sizi o karman çorman görünen ufak yığından kurtaran raf düzenleyiciler, aksesuarlarınızın karışmasını da engellerler.

l Mutfaklarda kullanacağınız katlı raflar sayesinde tencere ve tabak yığınlarına elveda diyebilirsiniz.

l Hurçlar ise özellikle mevsim geçişlerinde kurtarıcınız olacak. O mevsime ait olmayan giysileri, bir hurç içerisine koyup baza ve koltuk altlarına yerleştirebilirsiniz. Bu sayede dolabınızda kalan eşyalar çok daha düzenli oalcaktır. DOLAPLARINIZDA DEĞİŞİKLİK YAPIN



Gardropların büyük bir alanı kullanılamayacak şekildedir. Dolapların en geniş ve uzun bölümleri elbise ve mantoları asmak için idealdir. Fakat hemen hemen her dolapta birkaç uzun elbiseden sonrası kısa giysilerle doludur ve altta kalan boş alan kullanılmaz. İşte bu alanları değerlendirerek dolap hacmini genişletebilirsiniz.