KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Evdeki rutinine göre hangi ünlü senin ruh eşin?

Evde hepimizin farklı alışkanlıkları, küçük rutinleri var. Kimimiz gün boyu dizi izler, kimimiz temizlik yapmadan rahat edemez. Peki evdeki bu alışkanlıkların senin ruh eşini belirlediğini söylesek? Bakalım hangi ünlü senin evdeki halinle %100 uyumlu! 👇

Evdeki rutinine göre hangi ünlü senin ruh eşin?

Evdeki rutinine göre hangi ünlü senin ruh eşin?

1/8

Sabah kalkınca ilk olarak ne yaparsın?

Sabah kalkınca ilk olarak ne yaparsın?
Önce bir kahve yaparım, ayılmam lazım!
Kısa bir egzersiz yaparım.
Sosyal medyada gezinmeden yataktan çıkmam!
Alarmı erteler, biraz daha uyurum. 🙄
Önce güzel bir kahvaltı yaparım.
2/8

Evinde en çok hangi köşeyi seviyorsun?

Evinde en çok hangi köşeyi seviyorsun?
Mutfak, çünkü yeni tarifler denemeye bayılırım!
Televizyon karşısında uzanmayı çok sevdiğim için salon!
Balkonum da balkonum!
Yatak odam, çünkü en sevdiğim eşyalarım orada!
Sessiz, sakin çalışma odam!
3/8

Tüm gün evdesin diyelim, nasıl vakit geçirirsin?

Tüm gün evdesin diyelim, nasıl vakit geçirirsin?
Tüm gün dizi/film izler, keyif yaparım.
Çeşit çeşit yemek yaparım.
Detaylı bir temizliğe girişirim.
Uzun zamandır beklettiğim kitabımı okurum.
Yarım kalan işlerimi hallederim.
4/8

Hangi oturma odası senin zevkine uygun?

5/8

Peki, evde tek yaşamak mı yoksa evi paylaşmak mı?

Peki, evde tek yaşamak mı yoksa evi paylaşmak mı?
Kesinlikle tek yaşamak, daha rahat ve özgür!
Kalabalık bir aileyle yaşamak!
Sevdiğin insanla bir evi paylaşmak.
Ev arkadaşlığı daha makul.
İçinde bulunduğum duruma göre değişir.
6/8

Söyle bakalım, evini güzelleştirmek için hangi aksesuarı seçersin?

7/8

En sevmediğin ev işi hangisi?

En sevmediğin ev işi hangisi?
Evi süpürmek bazen zor geliyor. 🙄
Yemek yapmaya çok üşeniyorum.
Ütü yapmaktan nefret ediyorum!
Perde asmak kabus gibi!
Bulaşık makinesini boşaltmak ve çamaşır asmak...
8/8

Bir akşam arkadaşlarını davet edecek olsan nasıl bir organizasyon yaparsın?

Bir akşam arkadaşlarını davet edecek olsan nasıl bir organizasyon yaparsın?
Patlamış mısır eşliğinde film gecesi düzenlerim!
Muhteşem bir akşam yemeği şöleni...
Gerçek bir ev partisi veririm!
Gün menüsü yaparım, bol sohbetli bir akşam olur.
Evde bir şeyler yiyip dışarı çıkmak daha mantıklı. 🙄
Anahtar Kelimeler:
philips Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.