Evdeki rutinine göre hangi ünlü senin ruh eşin?

1/8 Sabah kalkınca ilk olarak ne yaparsın? Önce bir kahve yaparım, ayılmam lazım! Kısa bir egzersiz yaparım. Sosyal medyada gezinmeden yataktan çıkmam! Alarmı erteler, biraz daha uyurum. 🙄 Önce güzel bir kahvaltı yaparım.

2/8 Evinde en çok hangi köşeyi seviyorsun? Mutfak, çünkü yeni tarifler denemeye bayılırım! Televizyon karşısında uzanmayı çok sevdiğim için salon! Balkonum da balkonum! Yatak odam, çünkü en sevdiğim eşyalarım orada! Sessiz, sakin çalışma odam!

3/8 Tüm gün evdesin diyelim, nasıl vakit geçirirsin? Tüm gün dizi/film izler, keyif yaparım. Çeşit çeşit yemek yaparım. Detaylı bir temizliğe girişirim. Uzun zamandır beklettiğim kitabımı okurum. Yarım kalan işlerimi hallederim.

4/8 Hangi oturma odası senin zevkine uygun?

5/8 Peki, evde tek yaşamak mı yoksa evi paylaşmak mı? Kesinlikle tek yaşamak, daha rahat ve özgür! Kalabalık bir aileyle yaşamak! Sevdiğin insanla bir evi paylaşmak. Ev arkadaşlığı daha makul. İçinde bulunduğum duruma göre değişir.

6/8 Söyle bakalım, evini güzelleştirmek için hangi aksesuarı seçersin?

7/8 En sevmediğin ev işi hangisi? Evi süpürmek bazen zor geliyor. 🙄 Yemek yapmaya çok üşeniyorum. Ütü yapmaktan nefret ediyorum! Perde asmak kabus gibi! Bulaşık makinesini boşaltmak ve çamaşır asmak...