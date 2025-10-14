Evdeki rutinine göre hangi ünlü senin ruh eşin?

1/8
Sabah kalkınca ilk olarak ne yaparsın?
Önce bir kahve yaparım, ayılmam lazım!
Kısa bir egzersiz yaparım.
Sosyal medyada gezinmeden yataktan çıkmam!
Alarmı erteler, biraz daha uyurum. 🙄
Önce güzel bir kahvaltı yaparım.
2/8
Evinde en çok hangi köşeyi seviyorsun?
Mutfak, çünkü yeni tarifler denemeye bayılırım!
Televizyon karşısında uzanmayı çok sevdiğim için salon!
Yatak odam, çünkü en sevdiğim eşyalarım orada!
Sessiz, sakin çalışma odam!
3/8
Tüm gün evdesin diyelim, nasıl vakit geçirirsin?
Tüm gün dizi/film izler, keyif yaparım.
Çeşit çeşit yemek yaparım.
Detaylı bir temizliğe girişirim.
Uzun zamandır beklettiğim kitabımı okurum.
Yarım kalan işlerimi hallederim.
5/8
Peki, evde tek yaşamak mı yoksa evi paylaşmak mı?
Kesinlikle tek yaşamak, daha rahat ve özgür!
Kalabalık bir aileyle yaşamak!
Sevdiğin insanla bir evi paylaşmak.
Ev arkadaşlığı daha makul.
İçinde bulunduğum duruma göre değişir.
7/8
En sevmediğin ev işi hangisi?
Evi süpürmek bazen zor geliyor. 🙄
Yemek yapmaya çok üşeniyorum.
Ütü yapmaktan nefret ediyorum!
Bulaşık makinesini boşaltmak ve çamaşır asmak...
8/8
Bir akşam arkadaşlarını davet edecek olsan nasıl bir organizasyon yaparsın?
Patlamış mısır eşliğinde film gecesi düzenlerim!
Muhteşem bir akşam yemeği şöleni...
Gerçek bir ev partisi veririm!
Gün menüsü yaparım, bol sohbetli bir akşam olur.
Evde bir şeyler yiyip dışarı çıkmak daha mantıklı. 🙄