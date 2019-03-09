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Evdeki yangın, üniversite öğrencisinin uyuşturucu üretimini ortaya çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 10:55 | Son Güncelleme

ADANA'da, üniversite öğrencisi M.B'nin (23) evindeki uyuşturucu serası, elektirik kontağından çıkan yangın sonucu ortaya çıktı.

Evdeki yangın, üniversite öğrencisinin uyuşturucu üretimini ortaya çıkardı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, üniversite öğrencisi M.B'nin (23) evindeki uyuşturucu serası, elektirik kontağından çıkan yangın sonucu ortaya çıktı.
Olay, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çukurova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı'nda eğitim gören M.B.'nin yaşadığı binanın 14'üncü katında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektirik kontağından çıkan yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri ise, evin odalarında hint kenevini yetiştirilğini görünce polisi aradı. Eve gelen ekipler, yatak odası ve banyoda özel nemlendirme ile şıklandırma sistemi kurularak kenevir yetiştirildiğini gördü. Bunun üzerine M.B. gözaltına alındı. 29 saksıya ekilmiş olan uyuşturuculara ise el kondu. M.B. emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.

FOTOĞRAF

Evdeki yangın, üniversite öğrencisinin uyuşturucu üretimini ortaya çıkardıEvdeki yangın, üniversite öğrencisinin uyuşturucu üretimini ortaya çıkardıEvdeki yangın, üniversite öğrencisinin uyuşturucu üretimini ortaya çıkardıEvdeki yangın, üniversite öğrencisinin uyuşturucu üretimini ortaya çıkardı

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