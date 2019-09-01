Evdeki yılan paniğe neden oldu

Evin balkon k\u0131sm\u0131nda bulunan yakla\u015f\u0131k 1,5 metre uzunlu\u011fundaki y\u0131lan\u0131, \u00f6zel aletle yakalayan iftaiye ekibi, hayvan\u0131 yerle\u015fim yerinin uza\u011f\u0131nda do\u011faya sald\u0131. \nBir g\u00fcnde ikinci kez ya\u015fanan y\u0131lan vakas\u0131, b\u00f6lgede korkuya neden oldu. \n(DHA)\n'Sevgilime neden bakt\u0131n' deyip kur\u015fun ya\u011fd\u0131rd\u0131Evdeki y\u0131lan pani\u011fe neden oldu (2)Evinin \u00f6n\u00fcnde otururken koluna yorgun mermi isabet etti
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