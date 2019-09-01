Evdeki yılan paniğe neden oldu

Evin balkon kısmında bulunan yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı, özel aletle yakalayan iftaiye ekibi, hayvanı yerleşim yerinin uzağında doğaya saldı.

Bir günde ikinci kez yaşanan yılan vakası, bölgede korkuya neden oldu.

(DHA)



