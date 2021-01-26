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Eve dönmesi için televizyona çıkmıştı! Eşinin kaçtığı adamla karşılaşınca dehşeti yaşadı

26.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Eve dönmesi için televizyona çıkmıştı! Eşinin kaçtığı adamla karşılaşınca dehşeti yaşadı

Korkunç olay Konya'da yaşandı. Kamyon şoförü Mehmet A. (31), ilişkisi olduğu ve birlikte kaçtığı Sariye Ö.'nün (28) eşi Hasan Ö. (32) ile karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Mehmet A., Hasan Ö. ile kuzeni Mevlüt Ö.'yü (26) tabancayla vurarak, yaraladı.

Karatay ilçesine bağlı Ovakavağı Mahallesi'nde oturan, 3 çocuk annesi Sariye Ö., çiftçi eşi Hasan Ö.'nün arkadaşı, evli ve 3 çocuk babası kamyon şoförü Mehmet A. ile yaklaşık 1 yıl ilişki yaşamaya başladı.

TELEVİZYON PROGRAMINA KATILDI

Çocuklarını alan Sariye Ö., Mehmet A. ile birlikte geçen yılın Ekim ayında kaçtı. Bunun üzerine Hasan Ö. önce jandarmaya gidip şikayette bulundu daha sonra da televizyon programına katıldı.

40 GÜN SONRA EVİNE DÖNDÜ

Sariye Ö. de yaklaşık 40 gün sonra çocuklarıyla birlikte eve döndü ve eşi Hasan Ö. ile tekrar beraber yaşamaya başladı.

YOLDA MHMET A. İLE KARŞILAŞTI

Hasan Ö., bu sabah kuzeni Mevlüt Ö. ile birlikte ürettiği pancarı teslim etmek için fabrikaya gitti. Hasan Ö., bu sırada yolda Mehmet A. ile karşılaşınca aralarında tartışma çıktı.

SİLAHINI ATEŞLEDİ

Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A., kamyonundan aldığı tabancayla Hasan Ö. ve Mevlüt Ö.'ye ateş etti. Mevlüt Ö. boynuna, Hasan Ö. de sırtına isabet eden mermilerle yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mehmet A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

(DHA)

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