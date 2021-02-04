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Eve dönmeyen adam ormanda baygın halde bulundu

04.02.2021 22:15 | Son Güncelleme:
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Eve dönmeyen adam ormanda baygın halde bulundu

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde eve dönmeyince jandarma ekiplerine bildirilen bir kişi ormanda baygın halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, O.D.

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde eve dönmeyince jandarma ekiplerine bildirilen bir kişi ormanda baygın halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, O.D. isimli vatandaş, babası N.D’nin (58) 4 saat boyunca eve gelmediğini ve hayatından endişe ettiğini söyleyerek Zonguldak İl Jandarma Ekiplerine başvurdu. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma ekipleri çevrede arama çalışmalarına başladı. Epilepsi hastası ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen N.D, drone destekli yapılan arama sonucunda evinden 3 kilometre uzaklıkta çay ormanları mevkiinde baygın halde bulundu. Olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalenin yapılmasının ardından Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba N.D.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eve dönmeyen adam ormanda baygın halde bulundu

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