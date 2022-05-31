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  4. Eve giderken dehşeti yaşadı! Yardıma cami hocası koştu: Bugün ben yarın başka bir kişi...

Eve giderken dehşeti yaşadı! Yardıma cami hocası koştu: Bugün ben yarın başka bir kişi...

31.05.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta başıboş gezen sokak köpekleri 29 yaşındaki Hasret Şişman’a saldırdı. 15 köpeğin saldırısına uğradığını anlatan Şişman, yaşadıklarının şokunu üzerinden atamadı. Elindeki poşetleri kullanarak kendisini savunduğunu anlatan genç kadın, her gece evine korkuyla gittiğini anlattı. Şişman, ''Eve gidiyordum karanlıktı. Bir köpek hırlamaya başlayınca, diğer köpekler de bana saldırmaya başladı. Cami hocası ve komşular koştu. Daha kötü sonuçlar olabilirdi'' diyerek yaşadığı kabusu anlattı.

Olay, 25 Mayıs günü Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana geldi. İşten çıkıp evine gitmek isteyen Hasret Şişman 15 köpeğin saldırısına uğradı. Şişman, yaşadıklarının şokunu üzerinden atamazken her gece evine korkuyla gittiğini, elindeki poşetleri kullanarak kendisini savunduğunu anlattı. Belediye yetkililerine haber verdiklerini de anlatan Hasret Şişman, dehşet anlarını şöyle anlattı: "İşten çıkıp evime doğru giderken 15 köpeğin saldırısına uğradım. Bu kadar kolay olmamalı. Defalarca ekiplere bilgi verdiğimiz halde köpekler sokaklarda dolaşıyor. Bugün benim, yarın başka bir çocuk. Belki başka bir vatandaşa kimse zarar görmesin.

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''HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERİYOR''

Benim elimde poşetler olmasaydı belki de daha kotu sonuçlar olabilirdi. Kendimi elimdeki poşetleri kullanarak savundum. Bugün ben bu psikolojiyi kaldıramıyorum. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Hayvanseverler tepki gösteriyor. Ben de bir hayvanseverim ama çoğu köpek evlerine alıp dışarı salıyorlar. Her gece evime korku ile gidiyorum."

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''HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI''

İlçe merkezinde sürüler halinde gezen sokak köpekleriyle ilgili tedbirlerin alınmasını isteyen Şişman, "Yetkililere şikayet ettiğimiz halde hiçbir önlem alınmadı. Ben artık evime korkuyla gitmek istemiyorum lütfen gerekli önlemler alınsın" diye konuştu.

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(İHA/DHA)

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