Eve giderken dehşeti yaşadı! Yardıma cami hocası koştu: Bugün ben yarın başka bir kişi...

Olay, 25 Mayıs günü Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana geldi. İşten çıkıp evine gitmek isteyen Hasret Şişman 15 köpeğin saldırısına uğradı. Şişman, yaşadıklarının şokunu üzerinden atamazken her gece evine korkuyla gittiğini, elindeki poşetleri kullanarak kendisini savunduğunu anlattı. Belediye yetkililerine haber verdiklerini de anlatan Hasret Şişman, dehşet anlarını şöyle anlattı: "İşten çıkıp evime doğru giderken 15 köpeğin saldırısına uğradım. Bu kadar kolay olmamalı. Defalarca ekiplere bilgi verdiğimiz halde köpekler sokaklarda dolaşıyor. Bugün benim, yarın başka bir çocuk. Belki başka bir vatandaşa kimse zarar görmesin.

''HAYVANSEVERLER TEPKİ GÖSTERİYOR''

Benim elimde poşetler olmasaydı belki de daha kotu sonuçlar olabilirdi. Kendimi elimdeki poşetleri kullanarak savundum. Bugün ben bu psikolojiyi kaldıramıyorum. Sesimi duyurmaya çalışıyorum. Hayvanseverler tepki gösteriyor. Ben de bir hayvanseverim ama çoğu köpek evlerine alıp dışarı salıyorlar. Her gece evime korku ile gidiyorum."

''HİÇBİR ÖNLEM ALINMADI''

İlçe merkezinde sürüler halinde gezen sokak köpekleriyle ilgili tedbirlerin alınmasını isteyen Şişman, "Yetkililere şikayet ettiğimiz halde hiçbir önlem alınmadı. Ben artık evime korkuyla gitmek istemiyorum lütfen gerekli önlemler alınsın" diye konuştu.

(İHA/DHA)



