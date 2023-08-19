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  4. Eve usta çağırdı, kapıyı açan kocası gördüğü manzara karşısında şoke oldu! 'Zincir sürgü' detayı...

Eve usta çağırdı, kapıyı açan kocası gördüğü manzara karşısında şoke oldu! 'Zincir sürgü' detayı...

19.08.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evine cam balkon yaptırmak isteyen bir çocuk annesi kadın anlaştığı inşaat mühendisiyle yakınlaştı. Evde kahve içtikleri sırada diş teknisyeni olan koca eve geldi. Gördükleriyle şoka uğrayan adam derhal mahkemeye gitti. İşte film gibi olayın tüm detayları!

Eve usta çağırdı, kapıyı açan kocası gördüğü manzara karşısında şoke oldu! 'Zincir sürgü' detayı...

Her şey evli ve bir çocuk annesi kadının evine cam balkon yaptırmak istemesiyle başladı. Kadın, inşaat mühendisi olan bir kişiyle bu konuda iletişime geçti. İkili zaman zaman telefon görüşmeleri yaptı.

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EVİNE GİREMEDİ...

Akşam saatlerinde evine gelen diş teknisyeni koca, kapıyı açmaya çalıştığında şoke oldu.

Kapının zincir sürgüyle kilitlendiğini gören koca, eşine neden kapının kilitli olduğunu sorsa da yanıt alamadı.

Kapı açılıp içeri girdiğinde evdeki inşaat mühendisini görünce öfkelenen koca, "Benim evimde ne işin var" dedi.

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Cam balkon ustası olan inşaat mühendisi öfkeli kocayı sakinleştirmeye çalışsa da koca, polisi arayacağını söyledi.

Usta, "çoluğum çocuğum var, polisi ararsan biterim, kafama sıkarım, buradan kendimi atarım" diye öfkeli kocaya yalvardı.

Polise haber veren koca, hem eşinden hem de evinde bulunan tanımadığı kişiden şikayetçi oldu. Olay mahkemeye taşındı. Yerel mahkeme, konut dokunulmazlığı ihlal unsurlarının oluşmadığına dikkat çekerek sanığın beraatine karar verdi.

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YARGITAY KARARINI AÇIKLADI

Karar, Cumhuriyet Savcısı tarafından temyiz edildi.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 18. Ceza Dairesi, gece vakti sayılan bir zaman diliminde kocasının evde ve haberi olmadığı bir sırada kadının sanıkla kahve içmelerinin hayatın olağan akışına uygun olmadığını belirtti.

Daire, sanığın konuta girmesinin kadının göstermiş olduğu rızanın meşru amaca yönelik olmadığını, dolayısıyla geçerli veya varsayılan bir rızası bulunmadığından konut dokunulmazlığını ihlal ettiğine karar verdi. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat mühendisi usta

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