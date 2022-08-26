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Eve zorla girdiler, 87 yaşındaki kadına dehşeti yaşattılar!

26.08.2022 20:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta kendilerini su arıtma cihazı satıcısı olarak tanıtan 2 şüpheli 87 yaşındaki bir kadının evine zorla girdi. Evden 10 bin lira ile bir Reşat altını çalıp, yaşlı kadına dehşeti yaşatan şüpheliler Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada yakalandı.

Eve zorla girdiler, 87 yaşındaki kadına dehşeti yaşattılar!

Zonguldak'ta yaşlı bir kadının evine satıcı olarak zorla girdikleri ve hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 87 yaşındaki kadının evine, kendilerini su arıtma cihazı satıcısı olarak tanıtan 2 şüphelinin zorla girdiği ve yastığının altındaki 10 bin lira ile bir Reşat altının alındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Jandarma Dedektif Timi ve Asayiş Timleri, yaptıkları araştırmada şüphelilerin Sakarya'ya kaçtığını tespit etti.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada zanlılar yakalandı. Ekiplerce ele geçirilen 10 bin lira ve Reşat altın yaşlı kadına teslim edildi.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, İstanbul'dan kente gelen ve 15 suç kayıtları bulunan şüphelilerin, çaldıkları para ve altını araçlarının gizli bölümünde sakladıkları öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak hırsızlık
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