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Everest’in zirvesine çıkan ilk Türk Nasuh Mahruki | Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında ve nereli?

16.05.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yüz yıldan beri İstanbul’da yaşayan ve Mahruki ailesinden gelen Nasuh Mahruki, Everest’in zirvesine çıkan ilk Türk’tür. Bazı kaynaklarda bu tarih 25 Mayıs olarak yazılsa da 17 Mayıs tarihi Nasuh Mahruki tarafından onaylanmıştır. Mahruki, 1992 – 1994 yılları arasında eski adıyla Sovyetler Birliği sınırları içerisinde, 7000 metreden yüksek olan 5 dağa tırmanarak “Kar Leoparı” unvanını almıştır.

Everest’in zirvesine çıkan ilk Türk Nasuh Mahruki | Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında ve nereli?

Nasuh Mahruki, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 1988 yılında Bilkent Üniversitesi’nde okuduğu dönemde Doğa Sporları Topluluğu’na katılarak dağcılık sporu ile tanışmıştır. 3 yıl boyunca üyesi olduğu Doğa Sporları Topluluğu’nun başkanlığını yapan Nasuh Mahruki, dağcılığın yanında mağaracılık, yamaç paraşütü, aletli dalış, bisiklet, yelken ve motor sporları ile de ilgilenmiştir.

NASUH MAHRUKİ KİMDİR?

Asıl adı Ali Nasuh Mahruki’dir. Nasuh Mahruki, 21 Mayıs 1968 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Türk dağcı, yaza ve fotoğrafçıdır.

Nasuh Mahruki, İki yüz yıldan beri İstanbul’da yaşayan Mahruki ailesinden gelmektedir. Osmanlı döneminde Sultan II. Mahmud’a hizmet etmiş Nasuhzade şehit Kaptan-ı Derya Ali Paşa’nın 6. kuşak torunudur. Babası Cem Mahruki, Türkiye’nin önemli koleksiyoncularından biri olup Türk Nümismatik Derneği Başkanlığı yapmıştır.

NASUH MAHRUKİ5

1992-1994 yılları arasında eskiden Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını almıştır. 17 Mayıs 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı olmuştur. 1996 yılında yedi kıtanın en yüksek dağına tırmanarak “Yedi Zirveler” projesini tamamlayan 45. ve en genç sporcu olmuştur.

Sonraki yıllarda da birçok zorlu tırmanış gerçekleştirmiştir. En önemlileri, oksijen desteksiz olarak gerçekleştirdiği Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağları olmuştur. 2010 yılında bir kez daha Everest Dağı'na tırmanmıştır.

NASUH MAHRUKİ1

Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersleri vermiş olup ayrıca liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları ve seminerler düzenlemektedir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmış ve televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır.

NASUH MAHRUKİ2

Nasuh Mahruki, aynı zamanda AKUT'un kurucu üyesidir. AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mahruki, AKUT Onursal Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

NASUH MAHRUKİ6

Himalayalar'da Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenen Nasuh Mahruki, Barlas ve Bilge adında iki çocuk babasıdır.

ESERLERİ

  • 1995 - Bir Dağcının Güncesi
  • 1995 - Everest'te İlk Türk
  • 1996 - Bir Hayalin Peşinde
  • 1999 - Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi
  • 2002 - Yeryüzü Güncesi
  • 2007 - Vatan Lafla Değil Eylemle Sevilir
  • 2010 - Kendi Everest'inize Tırmanın

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