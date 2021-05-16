Everest’in zirvesine çıkan ilk Türk Nasuh Mahruki | Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında ve nereli?

1992-1994 yılları arasında eskiden Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalan 7000 metreden yüksek beş dağa tırmanarak Kar Leoparı unvanını almıştır. 17 Mayıs 1995 yılında Everest Dağı'na tırmanan ilk Türk dağcı olmuştur. 1996 yılında yedi kıtanın en yüksek dağına tırmanarak “Yedi Zirveler” projesini tamamlayan 45. ve en genç sporcu olmuştur.

Nasuh Mahruki, İki yüz yıldan beri İstanbul’da yaşayan Mahruki ailesinden gelmektedir. Osmanlı döneminde Sultan II. Mahmud’a hizmet etmiş Nasuhzade şehit Kaptan-ı Derya Ali Paşa’nın 6. kuşak torunudur. Babası Cem Mahruki, Türkiye’nin önemli koleksiyoncularından biri olup Türk Nümismatik Derneği Başkanlığı yapmıştır.

Nasuh Mahruki, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. 1988 yılında Bilkent Üniversitesi’nde okuduğu dönemde Doğa Sporları Topluluğu’na katılarak dağcılık sporu ile tanışmıştır. 3 yıl boyunca üyesi olduğu Doğa Sporları Topluluğu’nun başkanlığını yapan Nasuh Mahruki, dağcılığın yanında mağaracılık, yamaç paraşütü, aletli dalış, bisiklet, yelken ve motor sporları ile de ilgilenmiştir.

Sonraki yıllarda da birçok zorlu tırmanış gerçekleştirmiştir. En önemlileri, oksijen desteksiz olarak gerçekleştirdiği Cho Oyu, Lhotse ve K2 dağları olmuştur. 2010 yılında bir kez daha Everest Dağı'na tırmanmıştır.

Bahçeşehir Üniversitesi'nde "Takım Çalışması ve Liderlik" dersleri vermiş olup ayrıca liderlik, takım çalışması, kişisel gelişim, kendini tanıma, hedef odaklılık, kararlılık, disiplin, risk yönetimi gibi konularda motivasyon konuşmaları ve seminerler düzenlemektedir. Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmış ve televizyon kanallarında belgesel programları hazırlamıştır.

Nasuh Mahruki, aynı zamanda AKUT'un kurucu üyesidir. AKUT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 28 Kasım 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Mahruki, AKUT Onursal Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Himalayalar'da Bhutan Krallığı'na yaptıkları bir motosiklet yolculuğu sırasında geleneksel bir düğün töreniyle Mine Mahruki ile evlenen Nasuh Mahruki, Barlas ve Bilge adında iki çocuk babasıdır.

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