Evi her zaman temiz tutmanın 5 sırrı

Evlerinde tek bir toz tanesi bile olmayan insanların Friends dizisinden Monica gibi takıntılı olduğunu düşünsek bile aslında hepsinin programında her akşam bir saat, haftasonları da saatlerce dip bucak temizlik yapmak olduğunu düşünmeden edemiyoruz. Diğer insanların ise programlarına evi temizlemeyi yazsa bile zaman ya da enerji bulamadığını, bulsa bile bu zamanı kendine ayırarak geçirmeyi tercih ettiğini düşünmekteyiz. İşte! Evlerini saatlerce temizlemek için vakti veya isteği olmayan insanlar için birkaç ipucumuz var. Bu ipuçları evleri her zaman temiz görünen insanların gizli sırları.

Evleri her zaman temiz gözüken insanlar temizlik yapmak için bir felaket olup evin birbirine girmesini beklemezler. Evin her odasını düzenli göstermek için rutinleri -programları değil- vardır. Bu da şu anlama gelmekte: Battaniyelerle işiniz bittiğinde katlayın, çocukların oyuncaklarını oyunları bittikten sonra yerine koyun, kıyafetlerinizi buruş buruş bırakmak yerine gün sonunda askıya asın,çamaşırlarınızın makinede işleri bitmesi rağmen saatlerce durmasın, kuruması için asın.

Kabul edelim ki ev sahiplerinin çok eşyası olmadığı zaman evlerinin dağınık gözükmesi çok zordur. Bu yüzden evleri temiz görünen insanlar sevdiği şeyleri alıp saklayıp evi darmadağın bir hale sokmak yerine eşyalarını daha basit tutarlar ve bu sayede her şeyi sürekli düzenlemeleri gerekmez.

5- Ivır zıvır çekmeceleri vardır

Herkesin evinde çok fazla yer olmadığı doğrudur. Bu yüzden evleri temiz görünen kişiler bir arkadaşlarının eve uğrayacağını son dakikada öğrendikleri zaman ortalıktaki ıvır zıvırları bir çekmeceye doldurarak o anlık o eşyaları unuturlar. Bahsettiğimiz bu alışkanlıklar basit ve düşündüğünüzden daha az zaman alan hatta uzun vadede baktığınızda size zaman kazandıran şeyler. Eğer siz de evinizin tertemiz gözükmesini istiyorsanız bu ipuçlarından birkaç tanesini günlük hayatınızın bir parçası yaparak işe başlayabilirsiniz. Ayrıca bu alışkanlıkların etrafınızda çocuklarınız varken de işleri kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Hatta onları bile işin içine katabilirsiniz! Eğer her şeyin her yerde olduğu, mutfağın kırıntılarla dolduğu ve tuvaletin haftalardır yıkanmadığı anlardan birindeyseniz sakin olun. Unutmayın yukarıda bahsettiğimiz ipuçları sayesinde her şeyi kontrol altına alabileceksiniz!