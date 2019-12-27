Evi her zaman temiz tutmanın 5 sırrı

Evlerinde tek bir toz tanesi bile olmayan insanların Friends dizisinden Monica gibi takıntılı olduğunu düşünsek bile aslında hepsinin programında her akşam bir saat, haftasonları da saatlerce dip bucak temizlik yapmak olduğunu düşünmeden edemiyoruz. Diğer insanların ise programlarına evi temizlemeyi yazsa bile zaman ya da enerji bulamadığını, bulsa bile bu zamanı kendine ayırarak geçirmeyi tercih ettiğini düşünmekteyiz. İşte! Evlerini saatlerce temizlemek için vakti veya isteği olmayan insanlar için birkaç ipucumuz var. Bu ipuçları evleri her zaman temiz görünen insanların gizli sırları.

(Not: Emin olun temizlik için saatler harcamıyorlar)

1-Düzenli ve temiz arasındaki farkı bilirler Yerler silindiği, halılar süpürüldüğü ve banyo parladığı için bir ev temiz görünebilir. Ama eğer düzeltilmemiş yatakların üzerinde dağılmış giysiler, yerlerde tonlarca oyuncak ve yerlerde çalışma kağıtların ve kitapları varsa eviniz temiz gözükmez çünkü düzenli değildir. Bu yüzden eviniz toplu ama biraz kirliyken rahat edebilirsiniz ama emin olun tertemiz fakat darmadağın bir ev kimseye huzur vermez.

2- Düzenli olmak onlar için günlük bir alışkanlıktır Evleri her zaman temiz gözüken insanlar temizlik yapmak için bir felaket olup evin birbirine girmesini beklemezler. Evin her odasını düzenli göstermek için rutinleri -programları değil- vardır. Bu da şu anlama gelmekte: Battaniyelerle işiniz bittiğinde katlayın, çocukların oyuncaklarını oyunları bittikten sonra yerine koyun, kıyafetlerinizi buruş buruş bırakmak yerine gün sonunda askıya asın,çamaşırlarınızın makinede işleri bitmesi rağmen saatlerce durmasın, kuruması için asın.

3- Temizliği ertelemezler Düzenli olmayı alışkanlık edindikleri gibi temizlik yapmayı da alışkanlık haline getirirler. Bulaşıkları yemekten sonra hemen yıkarlar, banyoyu duş aldıktan sonra hemen temizlerler, salonda ıvır zıvır yedikten sonra da yerleri hemen süpürürler. Hafta boyunca evin büyük alanlarını temiz tutarak asıl temizlik yapacakları zamana el oyalayıcı işleri bırakmamış olurlar. Böylelikle dip bucak temizliğe enerjileri kalmış olur.

4- Daha az eşya saklarlar Kabul edelim ki ev sahiplerinin çok eşyası olmadığı zaman evlerinin dağınık gözükmesi çok zordur. Bu yüzden evleri temiz görünen insanlar sevdiği şeyleri alıp saklayıp evi darmadağın bir hale sokmak yerine eşyalarını daha basit tutarlar ve bu sayede her şeyi sürekli düzenlemeleri gerekmez.