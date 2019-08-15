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Evi yanan nişanlı çifte eşya desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 18:00 | Son Güncelleme

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dayayıp döşedikleri evleri düğün öncesi yanan nişanlı çift için hayırseverlerin desteğiyle alınan eşyalar yeni evlerine taşındı - Evi yanan Sedat Çalbay: - "Ummadığımız yerlerden yardımlar geldi. Şimdi çok büyük bir aile olduk. Hayallerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde düğünden önce dayayıp döşedikleri evleri yanan nişanlı çift için hayırseverlerin desteğiyle yeni eşyalar alındı.

Zorlar Mahallesinde dün meydana gelen olayda düğünlerine 3 gün kala kiraladıkları evleri yanan Nesrin-Sedat Çalbay çifti, aynı mahalleden yeni bir ev kiraladı. Evin eşyaları ise mahalle muhtarının öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle yeniden alındı.

Gelin ve damat adayı çift mahalle sakinlerinden gördükleri destek nedeniyle duygusal anlar yaşadı.

Gazetecilere açıklama yapan Sedat Çalbay, düğünlerine 3 gün kala kiraladıkları evde çıkan yangında tüm çeyiz ve eşyaların kullanılamaz hale geldiğini anlattı.

Mahalle muhtarının öncülüğünde, çalıştığı iş yerinin sahibi, mahalle sakinleri ve hayırseverlerin desteğiyle kiraladıkları yeni evdeki bütün ihtiyaçlarının alındığını belirten Çalbay, destek olanlara teşekkür etti.

Çalbay, şöyle konuştu:

"Hala duyarlı insanlarımız varmış. Nişanlımın babası, benim ise annem yok. Bütün birikimimiz gitmişti. 'Nasıl yapacağız' diye düşünüyorduk. Evimizin yandığından haberdar olan birçok kişi Türkiye'nin değişik yerlerinden bize ulaştı. Herkes elinden gelen desteği yaptı. Ummadığımız yerlerden yardımlar geldi. Şimdi çok büyük bir aile olduk. Hayallerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."

Seydikemer ilçesinde dün meydana gelen olayda, 18 Ağustos'ta düğün yapmayı planlayan Nesrin-Sedat Çalbay çiftinin oturacağı kiralık dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmış, ev kullanılamaz hale gelmişti.

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