Evin bahçesinde ekili 50 kök Hint keneviri ele geçirildi

Denizli’nin Buldan ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir evin bahçesinde ekili halde 50 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Buldan Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Aldığı bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri H.Ö. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda evin bahçesine ekili halde 50 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonun ardından Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.Ö.’nün işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

