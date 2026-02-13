Evin köşesine bir bardak sirkeli su ve tuz koyun! Sabah gözlerinize inanamayacaksınız

Farklı kültürlerde yüzyıllardır uygulanan bazı pratikler, yaşam alanındaki huzursuzluğu, negatif hisleri ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu iddiasıyla meraklıları tarafından dikkat çekiyor. Son dönemde yeniden gündeme gelen yöntemlerden biri de su, tuz ve sirke kullanılarak hazırlanan basit bir karışım.

SİRKELİ SU VE TUZ KARIŞIMI İLE NEGATİF ENERJİ TEMİZLİĞİ

Enerji temizliği için önce bir cam bardağa bir tatlı kaşığı tuz koyun ve üzerine yarısı kadar sirke ekleyin kalan kısmı ise suyla tamamen doldurun.

Hazırlanan bu karışımı evin görünmeyen bir köşesine akşamdan yerleştirin. Bu köşelerin tercih edilmesinin nedeni, negatif enerjinin (iddiaya göre) çoğu zaman kuytu ve kullanılmayan alanlarda biriktiğinin düşünülmesidir. Karışımın yaklaşık 12 saat kadar bekletilmesi öneriliyor. Bu sürenin sonunda ortamın enerjisinin temizlendiği ileri sürülüyor. Dilerseniz 24 saat sonra da bu bardaktaki suyu kontrol edip, suyun renginde herhangi bir değişim olup olmadığına bakabilirsiniz.

Eğer su bulanıklaşır, kararma veya lekelenme gibi bir görünüm alırsa, karışımı dilerseniz yenileyebilirsiniz.

GÜNLÜK HAYATTA ENERJİ DENGELEME ÖNERİLERİ

Pozitif enerjide kalmak için tavsiye edilenler şu şekilde;

Evinizi düzenli olarak havalandırın ve temiz hava akışını sağlayın.

Evinizde aloe vera ya da kaktüs gibi bitkilere yer verin.

Himalaya tuz lambası gibi doğal ürünlerin atmosferde olumlu etki yaratır. Evinizde dekor olarak kullanabilirsiniz.

Temizlik yaparken yer silme suyuna az bir miktar sirke ilave edin.

Lavanta, gül veya sandal ağacı gibi doğal yağlar ile evinizin havasını değiştirin.

Genel olarak pozitif düşünmek hayatınızda da pozitifi çekmenize yardımcı olur. Düşüncelerinizde olumlu kalmaya özen gösterin.