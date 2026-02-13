KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Evin köşesine bir bardak sirkeli su ve tuz koyun! Sabah gözlerinize inanamayacaksınız

Birçok gelenekte, negatif enerjinin birikmesi halinde çeşitli yöntemlerle ortam temizliği yapılabileceği kabul ediliyor. Bu uygulamalar arasında en fazla dikkat çekenlerden biri de su, tuz ve sirke karışımının kullanılması. Peki negatif enerji temizliği için bu üçlüyü nasıl kullanacağız? İşte detaylar...

Evin köşesine bir bardak sirkeli su ve tuz koyun! Sabah gözlerinize inanamayacaksınız
Gökçen Kökden

Farklı kültürlerde yüzyıllardır uygulanan bazı pratikler, yaşam alanındaki huzursuzluğu, negatif hisleri ortadan kaldırmaya yardımcı olduğu iddiasıyla meraklıları tarafından dikkat çekiyor. Son dönemde yeniden gündeme gelen yöntemlerden biri de su, tuz ve sirke kullanılarak hazırlanan basit bir karışım.

SİRKELİ SU VE TUZ KARIŞIMI İLE NEGATİF ENERJİ TEMİZLİĞİ

Evin köşesine bir bardak sirkeli su ve tuz koyun! Sabah gözlerinize inanamayacaksınız 1

Enerji temizliği için önce bir cam bardağa bir tatlı kaşığı tuz koyun ve üzerine yarısı kadar sirke ekleyin kalan kısmı ise suyla tamamen doldurun.

Hazırlanan bu karışımı evin görünmeyen bir köşesine akşamdan yerleştirin. Bu köşelerin tercih edilmesinin nedeni, negatif enerjinin (iddiaya göre) çoğu zaman kuytu ve kullanılmayan alanlarda biriktiğinin düşünülmesidir. Karışımın yaklaşık 12 saat kadar bekletilmesi öneriliyor. Bu sürenin sonunda ortamın enerjisinin temizlendiği ileri sürülüyor. Dilerseniz 24 saat sonra da bu bardaktaki suyu kontrol edip, suyun renginde herhangi bir değişim olup olmadığına bakabilirsiniz.
Eğer su bulanıklaşır, kararma veya lekelenme gibi bir görünüm alırsa, karışımı dilerseniz yenileyebilirsiniz.

GÜNLÜK HAYATTA ENERJİ DENGELEME ÖNERİLERİ

Evin köşesine bir bardak sirkeli su ve tuz koyun! Sabah gözlerinize inanamayacaksınız 2

Pozitif enerjide kalmak için tavsiye edilenler şu şekilde;

Evinizi düzenli olarak havalandırın ve temiz hava akışını sağlayın.
Evinizde aloe vera ya da kaktüs gibi bitkilere yer verin.
Himalaya tuz lambası gibi doğal ürünlerin atmosferde olumlu etki yaratır. Evinizde dekor olarak kullanabilirsiniz.
Temizlik yaparken yer silme suyuna az bir miktar sirke ilave edin.
Lavanta, gül veya sandal ağacı gibi doğal yağlar ile evinizin havasını değiştirin.
Genel olarak pozitif düşünmek hayatınızda da pozitifi çekmenize yardımcı olur. Düşüncelerinizde olumlu kalmaya özen gösterin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dilediğini yedi 45 kilo verdi: Sadece bu 3 kuralı uyguladımDilediğini yedi 45 kilo verdi: Sadece bu 3 kuralı uyguladım
Bu virüs kışın zirve yapıyor: Bebekler tehlike altında!Bu virüs kışın zirve yapıyor: Bebekler tehlike altında!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
enerji sirkeli su
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.