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Evinde bir yenilenmeye gitmek isteyenler için yenileyici ev eşyası önerileri

26.07.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşadığınız mekânın yeniliğe ihtiyacı varsa veya mevcut eşyalardan sıkıldıysanız yeni ürünlere göz atmanızın vakti gelmiş demektir! Bunun için mobilyaları, aksesuarları ya da bitkileri tercih edebilirsiniz. Evinizi nasıl yenileyeceğinize karar veremiyorsanız endişelenmenize gerek yok. En güzel yenileyici ev eşyalarını sizin için bir araya getirdik! Listemizdeki harika ürünler ile evinizi yepyeni bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Evinde bir yenilenmeye gitmek isteyenler için yenileyici ev eşyası önerileri

Günümüzde ihtiyaçlarımız arttıkça ürün çeşitliliği de ona paralel olarak artmaya devam ediyor. Bu durum ev dekorasyonunda da geçerli! İhtiyaçlarımız ise sadece ürünün kullanışlı ve rahat olmasından ibaret değil. Artık ürünlerin tasarımlarına, yaşam alanlarımıza kattığı enerjiye de dikkat ediyoruz. Dolayısıyla evimizi yenilemek istediğimiz zaman göz önünde bulundurmamız gereken birçok faktör ortaya çıkıyor. Ama bu durum kafanızı karıştırmasın! Kullanışlı ve rahat olmasının yanı sıra evlere modern bir dokunuş yapacak ev eşyalarını özenle araştırdık. Siz de evinizde yeniliğe gitmek istiyorsanız listelediğimiz harika ürünleri inceleyebilirsiniz.

1. Rengârenk kırlentler ile salonunuzun tarzını değiştirin

Evinde bir yenilenmeye gitmek isteyenler için yenileyici ev eşyası önerileri

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Salonunuzda kullandığınız koltuk takımının renginden veya deseninin tekdüzeliğinden sıkılmış ya da değişiklik olsun istiyor olabilirsiniz. Öyleyse tarzınıza uygun farklı renk ve desenlerdeki kırlent kılıfları ile yepyeni bir görünüm elde edebilirsiniz. Örneğin; koltuk takımınız koyu bir renk ise ona uygun açık tonlarda kılıflar seçerek renk geçişleri sağlayabilir, canlı tonlar seçerek yaza uygun cıvıl cıvıl bir görüntü elde edebilirsiniz. Karar vermekte zorlananlar için Ysahome, Ysahome Osmanlı Etnik Geometrik Şekilli Kırlent Kılıfları ile hem klasik hem modern tarza uyum sağlayacak bir seçenek sunuyor. Ayrıca leke tutmayan kumaşı ve solma yapmayan yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunuyor.

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2. İç mekânların en gözde dekoratif parçaları: çeşit çeşit pleksi aynalar

Evinde bir yenilenmeye gitmek isteyenler için yenileyici ev eşyası önerileri

Evlerimizin olmazsa olmaz eşyalarından biri de şüphesiz aynalar. İhtiyaçtan doğan bu ürün, artık dekoratif amaçlar için de sık sık kullanılıyor. Özellikle dar ve küçük mekânlarda kullanılarak ortamın daha geniş, aydınlık ve ferah görünmesini sağlıyor. Son dönemlerde ise genellikle çoklu parçalar hâlinde tasarlanan aynalar çok popüler. Onlardan biri de çift taraflı bant ile duvara yapıştırılabileceğiniz Bİ BAKSANYA Tasarım Atölyesi Ay Evresi Duvar Ayna Seti! Sizler de beş parçadan oluşan gümüş renkli pleksi aynalar ile evinizin duvarlarına sade ve şık bir görünüm kazandırabilirsiniz. Ayrıca ürünün ayın evrelerini yansıtan tasarımıyla doğayı evinize davet edebilirsiniz.

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3. Renk renk, desen desen halılar

Evinde bir yenilenmeye gitmek isteyenler için yenileyici ev eşyası önerileri

İç mekân dekorasyonlarının tamamlayıcı ögelerinden biri olan halılar da büyük öneme sahip. Bir mekânda göze çarpan ilk detaylardan biri genelde halılar oluyor. Bu sebeple ortama uygun renk, desen ve boyuttaki bir modeli seçmek gerekiyor. Koyu tonlardaki halılar ortamı küçük, açık tonlardaki halılar daha geniş gösteriyor. Eğer evinizde modern bir görünüm yakalamak istiyorsanız Estiva Home'un İskandinav tarzı halısı ile yenilik ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Halıyı hangi odada kullanmak istiyorsanız modelin ona uygun ölçüdeki seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

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4. Pencerelerimizin yegâne süsü: perdeler

Evinde bir yenilenmeye gitmek isteyenler için yenileyici ev eşyası önerileri

Perde seçiminde sadece zevklerinizi değil, pencerelerinizin bulunduğu cepheyi ve kullanım alanını da göz önünde bulundurmalısınız. Örneğin doğrudan güneş alan ve sadece tül perde kullandığınız bir odadaki eşyaların renklerinin kolayca solduğunu fark edebilirsiniz. Bunun arkasında güneş ışınlarının eşyalara doğrudan ulaşması var. Güneşle eşyalarınız arasına bir engel koymak istiyorsanız tercihinizi jaluzi perdelerden yana kullanabilirsiniz! Bunun için farklı renk seçenekleri satışa sunulan GARDINIA Alüminyum Jaluzi Perde'yi tercih edebilirsiniz. Ürünü kolayca kurabilir, dilediğiniz zaman rahatça açıp kapatabilirsiniz. Daha ne olsun, değil mi?

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5. Balkonlara geldi sıra!

Evinde bir yenilenmeye gitmek isteyenler için yenileyici ev eşyası önerileri

Evin çevresinde hava alabileceğiniz, oturup birer çay kahve içebileceğiniz ya da kitap okuyabileceğiniz yeterli açık hava alanlarının bulunmayışı; büyükşehirlerin muhtemelen ortak sorunu. Neyse ki balkonlarınızı yeşil süs bitkileri, bahçe takımları, içinizi ısıtacak renk ve desenlerde minderlerle dizayn ederek şahane bir kişisel yaşam ortamına çevirebilirsiniz. Böylece sevdiklerinizle keyifli şekilde vakit geçirebileceğiniz şirin bir alan oluşturabilirsiniz. İşe bahçe takımı ile girişmek istiyorsanız Meya Dekor'un katlanabilir iki sandalye ve bir masadan oluşan üçlü bistro takımına balkonunuzda yer vererek yaşam alanınızı dönüştürmeye başlayabilirsiniz.

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6. Kitapseverler için yeni nesil bir kitaplık

Evinde bir yenilenmeye gitmek isteyenler için yenileyici ev eşyası önerileri

Evinizde, salonunuzun ya da çalışma odanızın bir köşesinde kullanacağınız şık ve dekoratif kitaplıklar ile hem modern bir görünüm yakalayabilir hem kitaplarınızın daha düzenli görünmesini sağlayabilirsiniz. Günümüzde artık her zevke uygun kitaplık tasarımları bulmak mümkün. Ahşap ve metal malzemelerinin bir arada kullanıldığı kitaplık modelleri ise son yıllarda bir hayli revaçta. Eski tip, üç tarafı kapalı ahşap kitaplıklar yerine Morpanya Sera Metal Kitaplık gibi dört tarafı açık modelleri tercih edebilirsiniz. Modelin raflarına kitaplarınızın yanı sıra dekoratif objelerinizi de yerleştirebilirsiniz.

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7. Çay kahve tutkunlarına özel dekoratif bir öneri

Evinde bir yenilenmeye gitmek isteyenler için yenileyici ev eşyası önerileri

Cıvıl cıvıl renkler ve desenleriyle salonları süsleyen hem dekoratif hem kullanışlı sehpalara bayılmayan yoktur. Son yıllarda kahve sunumu çılgınlığının da başlamasıyla sehpa çeşitleri bir hayli arttı. Salonunuzda kullanabileceğiniz tekli ya da çoklu sehpa modelleri ile evinize modern bir görünüm kazandırabilirsiniz. Her zevke hitap eden tasarımıyla göz dolduran 3art Metal Modern Tasarım Metal Zigon Sehpa ile salonunuza şıklık katabilir ve kahve sunumlarınıza yenilik getirebilirsiniz. Sehpaları dilerseniz iç içe kullanabilir ya da odanızın farklı köşelerine koyabilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış!

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8. Evinize ferahlık katacak bir süs bitkisi: dağ palmiyesi

Evinde bir yenilenmeye gitmek isteyenler için yenileyici ev eşyası önerileri

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Çiçekleri çok seviyor ancak onlarla ilgilenecek yeterli vakti bulamıyor olabilirsiniz. Öyleyse daha az su ve güneş isteyen bitkiler sizin için uygun olabilir. Bunun için yarı gölge alanları seven dağ palmiyesini tercih edebilirsiniz. Salonunuzun bir köşesine koyacağınız dağ palmiyesi ile evinize canlı ve ferah bir görünüm vermek, ortamın enerjisini yenilemek mümkün. Meksika ve Guatemala'ya özgü olan bu bitkinin bakımı da epey kolay. Bitkiyi yazları bolca, kışları daha az sulamanız yeterli. Minik uyarımızı da tekrarlayalım: Dağ palmiyesini doğrudan güneş alan bir yere koymamalısınız!

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