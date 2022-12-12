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  4. Evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

12.12.2022 01:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde polisler korkunç ihbarı alınca harekete geçmişti. Gittikleri evde korkunç manzaraya şahit olan ekipler, çok sayıda kedi ve köpek ölüsü ile çöple karşılaştı. Evde yaşayan 74 yaşındaki kişi ise gözlem amacıyla akıl hastanesine sevk edildi.

Evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunmuştu! Dehşete düşüren olayda yeni gelişme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulunması olayında gözaltına alınan Hikmet A. (74), polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Akarca, 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

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Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan Mahallesi'nde yaşayan Hikmet A.'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı. Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti.

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20'NİN ÜZERİNDE ÇÜRÜMÜŞ KEDİ VE KÖPEK ÖLÜSÜ BULUNDU

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. Psikiyatri uzmanı raporuna göre, akıl sağlığı yönünden gözlem altına alınması gerektiği belirlenen şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Hikmet A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 3 hafta süreyle gözlem altına alınmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesine gönderildi. (DHA)

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Marmaris kedi köpek

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